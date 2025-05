A címvédő magyarok végig az élbolyban haladtak, Betlehem már elsőként ugorhatott vízbe, Rasovszky pedig elképesztő hajrával előzte meg francia és olasz riválisát, és csaknem két másodperces előnnyel győzött.

Újabb fantasztikus magyar aranyéremnek örülhetünk

Fotó: Magyar Úszó Szövetség - Magyar úszóválogatott

Itt az újabb magyar aranyérem

A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak, a címvédő magyarok részéről Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf volt a sorrend a Hvar sziget partjainál, 20,5 fokos vízben rendezett viadalon - írja az MTI.

A 10 kilométeren arany-, 5 km-en pedig ezüstérmes Mihályvári-Farkas - aki medencében 400 vegyesen Európa-bajnok és olimpiai hatodik volt - remekül kezdett, és folyamatosan a háromfős élbolyban haladt, akárcsak a pénteki kieséses sprintversenyében aranyérmes Fábián. A 20 éves versenyző - aki részese volt tavaly a belgrádi Eb-diadalnak - 12 másodperces hátrányát ledolgozva, fokozatosan ráúszott az éllovas Ines Delacroix-ra, és az utolsó métereken le is hajrázta a franciát, így az 5 km-en ezüst-, a kieséses sprintversenyében pedig bronzérmes Betlehem elsőként ugorhatott vízbe. A Ferencváros 21 éves kiválósága nagy csatát vívott olasz riválisával, de végül két testhossznyi előnnyel ért be. Az utolsó 1500 méter a 10 km-en és a kieséses sprintversenyében is aranyérmes, 5 km-en harmadik Rasovszkyra várt. Az olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok klasszis átadta az első pozíció

t az olasz Gregorio Paltrinierinek, de néhány száz méterrel később ismét az élre állt, majd fej fej mellett haladtak, aztán a célegyenesben az 1500 gyorson olimpiai bajnok olasz "robbantott", de nem sokkal a vége előtt a 28 éves Rasovszky elképesztő hajrába kezdett, és csaknem két másodperces előnnyel csapott célba.

"Mivel nem volt nagy különbség a váltásnál, az volt a célom, hogy ne kelljen vezetnem" - nyilatkozta Rasovszky az M4 Sportnak. "A végén jobb előzni, és közben igyekeztem lassítani az olaszt."

Mihályvári-Farkas kifejtette, nem akart a rajt után bekerülni a "darálóba", inkább lábvízen akart felúszni, majd Rasovszky úszásáról nevetve csak annyit mondott, hogy futniuk kellett mellette a parton, hogy tartsák a tempóját.