Marozsán Fábián két éve Rómában egyszer már legyőzte az akkor éppen világelső Carlos Alcarazt, és ezúttal is hasonlóra készült a férfi egyéni torna 2. fordulójában Roland Garros centerpályáján, a Philippe Chatrier stadionban 15 néző előtt.

Marozsán Fábián amennyire csak tudta, megnehezítette Alcaraz dolgát

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A világranglistán 56. Marozsán nem kezdte jól a meccset, mindjárt az első adogatójátékát elveszítette, ez pedig rá is nyomta a bélyegét a folytatásra: a magyar játékos nem találta igazán a meccs ritmusát, a második, majd a negyedik adogatását is elveszítette, így az első játszmát nagyon könnyedén nyerte 6:1-re a spanyol sztár. Alcaraz jól felkészült a magyar játékosból, aki már okozott neki korábban kellemetlen perceket.

Marozsán Fábián feltámadt

A második játszma is rögtön breakkel indult, csakhogy ezúttal Marozsán vette el Alcaraz adogatását! Ezt követően a saját adogatását is hozta a magyar teniszező, így máris több game-et nyert, mint az első szettben összesen. A hatodik, egészen hosszú, több breaklabdát és hárítást hozó game-ben Marozsán megőrizte az előnyét. Így 5:3 után Alcaraznak a meccsben maradásért kellett adogatnia, amit meg is oldott.

Marozsán azonban a következő adogatását is hozta, így 6:4-re nyerte a második szettet.

A harmadik szettben Marozsán ismét elveszítette az első adogatását, és Alcaraz a folytatásban sem ismert kegyelmet, szinte pontot is alig lehetett ellene csinálni, és 6:1-re nyerte a harmadik szettet. A következő játszma úgy lett hirtelen 2:2, hogy mindkét játékos összehozott egy breaket, majd Alcaraz egy újabb break után a saját adogatójátékát is hozta, majd egy rossz Marozsán-megoldásnak köszönhetően már 5:2-re vezetett.

Kapcsolódó cikkek: