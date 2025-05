Ruta Meilutyte 15 évesen robbant be az úszás világába, amikor a 2012-es londoni olimpián aranyérmes lett 100 méteres mellúszásban. A litván úszó ötkarikás játékokon azóta sem állt dobogóra, a formahanyatlása, a sérülése, valamint a doppingolás miatti eltiltása után néhány éve tért csak vissza ismét az élmezőnybe. Az ötven- és a huszonöt méteres medencében is öt-öt világbajnoki címet szerzett Meilutyte most elárulta, hogy a megpróbáltatásait korábbi edzője, Jon Rudd is tetézte, aki többször is borzalmasan megalázta.

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

Megalázta az edzője a 15 éves úszót

A Magyar Nemzet a BBC Panorama című műsorára hivatkozva azt írja, hogy az angliai Plymouth Leander úszóklubnak összesen tizenkét egykori sportolója ismerte el, hogy Jon Rudd mérgező környezetet teremtett azzal, hogy a szigorú súlymérés és az úszók étrendjére való odafigyelés során zaklatta a tanítványait. Köztük volt a Pekingben olimpiai bronzérmes Cassie Patten, valamint Meilutyte is, aki a londoni olimpiai aranyérme idején már két éve Ruddnál úszott.

A litván klasszis állítása szerint az edző a verbális bántalmazással hozzájárult az ő étkezési zavarral és depresszióval való küzdelméhez is.

Azt mondta nevetve, hogy „nos, legalább megszabadultál a kalóriáktól”

– árulta el Meilutyte, hogy miként reagált az edzője, amikor egy étkezés után ki kellett hánynia az elfogyasztott ételt. A litván úszónő hozzátette, hogy Rudd egyszer egy verseny előtt közölte vele, hogy túl nagy a feneke.

Ruta Meilutyte a 2024-es dohai világbajnokságon

Fotó: Oli Scarf/AFP

„Egy ideig csak megnehezítette az életemet a viselkedése, de aztán meg is tört” – nyilatkozta az olimpiai bajnok, aki 2017-ben távozott a plymouth-i klubtól, egy évre rá pedig kétéves eltiltást kapott doppingvétség miatt.

Meilutyte 15 évesen robbant be, amikor a londoni olimpián megnyerte a 100 méteres mellúszást. Ezt követően a 2013-as barcelonai vébén is aranyat nyert ezen a távon, tavaly Berlinben pedig az 50 méteres mellúszásban lett Európa-bajnok.

Ruta Meilutyte az úszás történetének az első olyan versenyzője, aki 17 éves koráig minden létező címet begyűjtött, emellett ő tartja az 50 méteres mellúszás világcsúcsát is.