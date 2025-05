Szörnyű tragédia rázta meg a pankráció világát, miután a WWE egykori sztárja, Maxx Justice meghalt.

Fotó: Shutterstock/Anna_Kim

Meghalt Maxx Justice

A hírt az All-Pro Wrestling (APW) promóció jelentette be hivatalos közösségi oldalán. Közleményükben így fogalmaztak:

„Mély szomorúsággal értesültünk az APW tagja, Mike Raybeck (ismertebb nevén Maxx Justice és Mike Diamond) haláláról. Életét egy tragikus kerékpáros balesetben vesztette, amikor egy jármű elütötte a Chabot College közelében múlt pénteken. Őszinte részvétünket fejezzük ki Maxx Justice családjának, barátainak és rajongóinak!”

A hír hallatán a pankráció szerelmesei elárasztották a közösségi médiát megható üzenetekkel és búcsúkkal. Egy rajongó így emlékezett:

„Ez szörnyű, tényleg egy tüneményes ember volt.” Egy másik hozzátette: „Maxx Justice-t még a Pinole Valley High-ban láttam ’99/2000 körül. Igazi legenda volt.” Egy harmadik pedig csak ennyit írt: „Nyugodj békében.”

Mike Raybeck pályafutása az All Pro Wrestling Boot Campjében indult, ahol ötször is elhódította az APW Universal Champion címet. A 198 centiméter magas, 113 kilós pankrátor a kaliforniai pankráció egyik meghatározó alakjává vált, majd három mérkőzés erejéig a WWF-ben (ma WWE) is bemutatkozhatott. Később szerepelt a „Beyond the Mat” című pankrációs dokumentumfilmben is.

A pankráció világát nemrég egy másik veszteség is érte: elhunyt Sabu, polgári nevén Terry Brunk, háromszoros világbajnok pankrátor is,

aki kétszer is elnyerte az ECW World Heavyweight Championship címet, valamint egyszer az NWA világbajnoki övét is. Sabu utolsó mérkőzését 2025. április 18-án vívta Las Vegasban, a GCW WrestleMania hétvégéjén, ahol Joey Janelát győzte le.