A PIF ATP-ranglista korábbi első helyezettje egy magával ragadó 5-7, 7-6(2), 7-6(2), 7-6(2) arányú győzelemmel a hatodik kiemelt Hubert Hurkacz ellen diadalmaskodott a salakpályás ATP 250-es tornán. Novak Djokovic 2-4-es hátrányt fordított meg a döntő szettben, mielőtt három óra öt perc után, az idei torna leghosszabb mérkőzésén megszerezte a győzelmet. Miután a tavalyi párizsi olimpián aranyérmet nyert, Djokovic megragadt 99 címnél, miközben kétszer is közel járt a százhoz. Októberben a sanghaji döntőben Jannik Sinnerrel szemben bukott el, idén márciusban pedig a #NextGenATP cseh Jakub Mensiktől kapott ki a miami bajnoki mérkőzésen.

Novak Djokovic ismét ünnepelhetett.

Fotó: VALENTIN FLAURAUD / AFP

Novak Djokovic a családjának mondott köszönetet

Genfi győzelmével Djokovic csatlakozott Jimmy Connorshoz (109) és Roger Federerhez (103), akik az Open-korszakban az egyetlen férfiak, akik 100 vagy annál több címet nyertek. A szerb 2006-ban Amersfoortban szerezte meg az elsőt, amikor a döntőben legyőzte Hurkacz jelenlegi edzőjét, Nicolas Massut. Djokovic lett az első férfi az Open-korszakban, aki 20 különböző szezonban emelhette magasba a trófeát. A szerb, aki a hét elején töltötte be 38. életévét, egyben a genfi torna történetének legidősebb győztese is lett. „Elsősorban a feleségemnek és a gyerekeimnek szeretném megköszönni, hogy az iskolai szünetben három napra eljöttek, hogy velem legyenek” – mondta a szerb klasszis a családjának. A genfi feltámadásával Djokovic azonban bebizonyította, hogy a tűz még mindig ég benne. Most a Roland Garrosra utazik, ahol a 25. Grand Slam-cím megszerzése a célja.