Mielőtt átadnánk a szót ifjabb Növényi Norbertnek, érdemes egy kicsit összegezni, ki is az a Demetrious Johnson. A most már 38 éves, visszavonult MMA-harcos minden idők egyik legnagyobbika. Termetét tekintve ugyan nem óriás, azonban a ketrecben nyújtott teljesítménye okán tényleg rászolgált az előbbi jelzőre. Versenyzett az Ultimate Fighting Championship (UFC) légsúlyú divíziójában, ahol ő volt az UFC első bajnoka ebben a súlycsoportban, és ahol 11 egymást követő címvédést is bemutatott. Johnson legutóbb a One Championshipben versenyzett, ahol szintén felért a csúcsra és ő volt a 2019-es One World Grand Prix bajnoka.

Növényi Norbert egyik hőse, Demetrious Johnson.

Fotó: KOKI KATAOKA / Yomiuri

Növényi Norbert gyerekkori hősével találkozott

És akkor jöjjön Növényi Norbert: „Hogy őszinte legyek sok minden nem történt, azért volt most itt a teremben, hogy KSI-vel, majd MVP-vel (Michael "Venom" Page – a szerk.) készítsen egy-egy anyagot YouTube-ra. Abban a szerencsében volt részem, hogy mindeközben tudtam őt és az edzőmet hallgatni, ahogy beszélgetnek. Sok hasonló dolgot mondtak a bunyóról, ami nekem nagyon tetszett, mert ez is csak azt mutatja, hogy az edzőm mennyire ért ehhez a sporthoz. Ami nagyon vicces volt a videók készítése alatt, amikor MVP kapcsán elmondta, hogy így meg úgy kell őt megverni, majd utána a játékos sparring alatt MVP körülbelül ötvenszer ölhette volna meg (nevet – a szerk.). Emellett még sok sztorit is mesélt, például azt is megtudtam, hogy nagyon sokáig a fő edzőjével készült, aki a fő sparring partnere is volt.”