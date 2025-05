Ahogy arról már az Origón is beszámoltunk, Norvégiában folytatódott az atlétikai edző, Gjert Ingebrigtsen pere, akit azzal vádolnak, hogy bántalmazta a gyerekeit, miközben az edzőjük is volt. Az Ingebrigtsen-gyerekek közül a leghíresebb az olimpiai bajnok Jakob, de van még hat testvére, akik közül többen is borzalmas dolgokat élhettek át. Lassan a végéhez közeledik a tárgyalássorozat.

Az Ingebrigtsen-család drámai történéseiről 2024-ben értesült a világ, de a három fiú, akikből kiváló futók lettek, már 2022-ben megszakították a (szakmai) kapcsolatot az apjukkal. Azóta elkezdődött a bírósági tárgyalás, amelyen az atlétika norvég szupersztárja, Jakob Ingebrigtsen édesapja tagadta, hogy megrúgta volna a kétszeres olimpiai bajnokot, ahogy azt is, hogy egy vizes törülközővel arcon ütötte volna a lányát. A legfrissebb történésekről a Magyar Nemzet számolt be, eszerint akár 30 hónapot, azaz 2,5 évet is börtönben kell töltenie az édesapának korábbi tettei miatt. Az olimpiai bajnok Norvégia egyik legjobb sportolója.

Fotó: WANG ZHAO / AFP Az olimpiai bajnok családi pere hamarosan véget ér A családon belüli erőszak rendkívül súlyos vád, és a testvérek beszámolói által az a kép rajzolódott ki, hogy Gjert Ingebrigtsen tettei mind ehhez a fogalomhoz köthetőek. Éppen ezért nem is csoda, hogy a keddi tárgyalási napon az üggyel foglalkozó egyik államügyész azt mondta a beszédében, hogy börtönbe kell vonulnia az édesapának az elrettentés miatt, hogy ilyen eset soha többé ne forduljon elő és azért is, mert ezeket a tetteket meg kell torolnia a törvénynek. A héten egyébként hétfőn is volt tárgyalás, amelynek csúcspontján a vádlott felesége, Tone Ingebrigtsen tagadta, hogy a családban bármilyen erőszakos események történtek volna. Ez már csak azért is volt rendkívül furcsa, mert a hét Ingebrigtsen gyerek közül mindössze egyetlen egy, Martin az, aki az apja mellé állt az ügyben, amely egész Norvégiát megrázta. A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán ITT lehet elolvasni.

