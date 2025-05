Az ismert pankrátornak idősebb kora ellenére is néhány hete még meccse volt, éppen ezért ért mindenkit meglepetésként a halála május 11-én (a halál oka egyelőre a nyilvánosság számára nem ismert). Sabu április közepén még harcolt a kötelek között, és egy igazán emlékezetes küzdelemmel búcsúzott, amikor is legyőzte Joey Janelát (a véres mérkőzés a cikk végén megtekinthető).

John Cena (jobb oldalon) egy másik világhírű pankrátor, aki megküzdött korábban Sabuval.

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világhírű pankrátor a legenda ellen is küzdött

Sabu hosszú pályafutása során rengeteg nagy meccset vívott, például összemérte erejét és ügyességét a 2025-ben rekordot jelentő 17. alkalommal is világbajnoki címet nyert és ezzel a WWE-ben történelmet írt John Cena-val is, aki egyébként filmet is forgatott már Budapesten és volt egy meccse is a magyar fővárosban évekkel ezelőtt.

A kiváló pankrátor a sportág legismertebb és legnézettebb eseményén, a WrestleMania-án is ringbe lépett, méghozzá majd 75 ezer rajongó előtt Detroitban.