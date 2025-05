Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy Robert Prevost bíboros lett a római katolikus egyház új feje. Most az is kiderült, melyik csapatnak szurkol a pápa.

Robert Francis Prevost választották meg a Római katolikus egyház fejévé, ő lett a 267. pápa a történelemben, ahogy erről már az Origón is beszámoltunk. A Chicagói Egyházmegyét vezető amerikai bíboros 2023-ban került a Vatikánba, ahol a világ minden tájáról érkező püspökjelölteket vizsgáló hivatal vezetője lett. Mindeddig egyszer sem választottak észak-amerikai pápát. Nekik szurkol a pápa.

Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Kiderült, kinek szurkol a pápa Tekintettel arra, hogy a szentatya a szeles városból származik, felmerül a kérdés, vajon melyik csapatnak szurkol, hiszen Chicagóban van MLB, NHL, NFL és NBA-csapat is. Nos, úgy tűnik az új pápa a baseballt kedveli és azon belül is a Chicago Cubs együttesének szurkol az ABC riporterének információja szerint. A Cubs egyébként utoljára 2016-ban nyerte meg a World Series-t.

