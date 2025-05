A darts történetének egyik legnagyobb alakja nagy bejelentést tett. Phil Taylor hivatalosan is megerősítette a visszavonulását. A 64 éves legenda már 2018-ban felhagyott a profi versenyzéssel, miután vereséget szenvedett Rob Crosstól a világbajnoki döntőben, de azóta is aktív maradt a szenior mezőnyben és különböző bemutatókon. Most azonban végleg leteszi a nyilakat – de úgy tűnik, a sporttól nem búcsúzik el teljesen.

A „Power” becenévre hallgató Phil Taylor a következő nyilatkozatot tette közzé: Phil Taylor végleg letette a nyilakat

Fotó: GREGOR FISCHER / DPA Phil Taylor megható üzenete a rajongóknak „Egy hosszú és fantasztikus, 40 évet felölelő pályafutás után bejelentem, hogy a mai naptól visszavonulok a dartstól. Kiváltság volt egy ilyen élénk és szenvedélyes közösség tagjának lenni. Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását ezen a hihetetlen utazáson. A bátorításotok és lelkesedésetek volt a sikerem mozgatórugója. Ez az út lehetővé tette számomra, hogy sokkal többet érjek el, mint amit valaha is elképzeltem. Amint egy fejezet lezárul, egy új nyílik meg előttem. Ez az átmenet új lehetőségeket teremt számomra, hogy más módon kapcsolódjak a sporthoz. Alig várom, hogy találkozhassak régi és új rajongókkal szerte az országban, és a jövőben is frissítem az oldalamat a további bejelentésekkel. Kérem, figyeljétek a közelgő eseményeket, megjelenéseket és projekteket, amelyeket izgatottan várok. Még egyszer köszönöm a sok szép emléket.” Taylor már tavaly novemberben jelezte, hogy egészségügyi okokból, csípősérülése miatt kénytelen visszalépni a versenyzéstől. Emiatt a World Seniors Darts Masters tornán sem tudott elindulni. Phil Taylor pályafutása során 87 nagy tornát nyert, köztük rekordnak számító 16 világbajnoki címet. Utoljára 2013-ban emelhette magasba a világbajnoki trófeát, amikor a döntőben 7-4-re győzte le Michael van Gerwent. Bár Taylor végleg visszavonul a versenyzéstől, üzenetéből kiderül: a darts világában továbbra is aktív marad, új szerepekben, projektekkel és találkozókkal. Rajongói tehát biztosak lehetnek benne, hogy a „Power” legendája tovább él, és még sokáig találkozhatnak vele a sportág körül.

