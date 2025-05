Paige Michelle VanZant amerikai vegyes harcművész (MMA), de mellette kipróbálta magát már a pusztakezes bokszban is és a pofozó versenyen is szép eredményeket ért el (két győzelem mellett egy döntetlen a mérlege). Nem mellesleg profi OnlyFans tartalomkészítő is, így talán ebbéli tisztségében nem meglepő, hogy a közösségi médiában olykor erotikus fotókkal is megjelenik.

Paige Michelle VanZant az UFC-ben is harcolt a pofozó versenyek előtt.

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pofozó versenyekre keményen kell készülni

És akkor el is érkeztünk a tavasszal már a harmadik pofozó meccsét is letudó VanZant edzéséhez. A 31 éves sportoló a közösségi oldalán osztotta meg az alábbi videót, amelyen jól látható, hogy bizony bikiniben készül a következő megmérettetésre.