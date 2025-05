A montenegrói nyíltvízi úszó Európa-bajnokság harmadik versenynapja férfiak 3 kilométeres kieséses versenyével kezdődött. A mezőnyben ezúttal is három magyar, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, a Párizsban bronzérmes Betlehem Dávid és az Eb-újonc Kovács-Seres Hunor volt ott.

Rasovszky Kristóf ismét a leggyorsabb és a legerősebb volt

Fotó: DAVID GOLDMAN / POOL

Rasovszkyék tökéletesen versenyeztek

A 25 kilométer helyett a nyíltvízi versenyek programjába bekerülő 3 kilométeres kieséses verseny során a mezőnynek először egy 1500, majd egy 1000 végül egy 500 méteres távot kell megtennie, úgy, hogy a 24 induló közül az első futam után 16-an, a második után pedig már csak tízen maradtak.

A döntő 500 méteren a még versenyben maradt két magyar, Rasovszky és Betlehem taktikája az volt, hogy egy jó rajttal az élre állva diktálják a tempót, ami tökéletesen is működött. Csak az 5 kilométeren győztes, a két magyarhoz hasonlóan medencében is klasszisnak számító olasz Gregorio Paltrinieri tudta velük felvenni a versenyt, aki végül be is furakodott közéjük és megszerezte az ezüstérmet.

A magyar küldöttsége ezzel öt versenyszám után hét éremnél (3 arany, két-két ezüst és bronz) tartanak. Pénteken délután a nők hasonló versenyszáma következik, szombaton pedig a csapatversennyel zárul az Európa-bajnokság.

Kapcsolódó cikkek: