Két éve már, hogy biztossá vált, Suhajda Szilárd nem térhet haza többé a Himalájáról. Az évforduló kapcsán többször gondol Szilárdra, mint máskor?

Igazából minden nap többször eszembe jut több dolog kapcsán. Akárcsak egy apróság miatt, illetve Somával (Suhajda Szilárd kisfia) is rendszeresen emlegetjük. Nyilván ezt valamilyen szinten tudatosan is csinálom, mert szeretném azt, hogy Soma - annak ellenére, hogy nagyon kicsi volt, amikor elveszítette az apukáját - emlékezzen rá. De ezt nem kell erőltetnem, mert ő is mindig szóba hozza magától. Nem minden nap, de időről időre például azt mondja, hogy „Anya, nézd, mit építettem legóból, ez szerintem apának is tetszene”.

Suhajda Szilárd a Himaláján vesztette életét 2023-ban.

Fotó: Suhajda Szilárd hivatalos Facebook-oldala

A tragédia idején Soma négy vagy öt éves volt, ha jól emlékszem.

2023-ban pont betöltötte áprilisban az ötöt. Tehát most lett hét éves, úgyhogy már megvettük őszre az íróasztalát. Nem tudom, hogy ez később mennyire fog benne megmaradni, mennyire fog emlékezni dolgokra, de kiemelkedően jó a memóriája, régi emlékeket is könnyedén fel tud idézni, és ha szerintem Szilárd emlékét életben tartjuk, és beszélgetünk a közösen átélt élményekről, akkor ezek nem fognak a feledés homályába veszni. Nyilván új emléke már nem lesz vele, de vannak szép közös pillanatok, amiket fel tudunk idézni. Döbbenetes egyébként látni, hogy mennyire hasonlít Soma Sziládra nem csak a belső vonásait illetően, hanem külsőre is. Van olyan gyermekkori képe Szilárdnak, amin bárki összetévesztené őket. Egyszer-egyszer azért mondják a szüleim, hogy rám is hasonlít, pláne a gyermekkori rövidhajú képeimet nézegetve, de viselkedésében, vagy akár a mozdulataiban is egyre jobban látom benne Szilárdot. Ez nagyon szép, de keserédes is egyben, megesik, hogy alkalomadtán arcul csap a dolog.

Örül annak, hogy Soma is szeret mászni?

Nem szeretek arra, illetve nem is szoktam arra gondolni, hogy mi van, hogyha ő maga is magas hegyekre szeretne menni. Az, hogy ő mászik sziklán vagy mozog műfalon, az szerintem teljesen rendben van. Most már nagyon sok helyen akár rekreációs céllal vagy gyógytorna helyett is javasolják ezt a fajta mozgásformát. A mászásnak ezt a válfaját tehát nem érzem veszélyesnek. Tudatosan nem gondolok arra, hogy mi van, hogy ha a nagy magassághoz fog vonzódni.... Most azt gondolom, hogy nem fogja ezt csinálni, de ha mégis, akkor ráérek majd akkor izgulni ezen. Most van száz más megoldandó feladatom a mindennapokban, feleslegesen nem gyártok forgatókönyveket.