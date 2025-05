Suhajda Szilárd egy évvel azután, hogy sikeresen elérte a Föld negyedik legmagasabb pontját, a 8 516 méteres Lhoce hegyet, 2023-ban teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül első magyarként szerette volna megmászni a Mount Everest 8 848 méteres csúcsát, a Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében. 2023. március 23-án indult el Nepálba, a megérkezése után rögtön pedig rögtön megkezdte az akklimatizációt, hogy hozzászoktassa szervezetét a ritka levegőhöz. Teljesen egyedül kiépített egy tábort 6 400 méteren, majd rögtön 6 700 méter fölé mászott. Néhány nap alaptábori regenerálódás után, április 29-én újabb akklimatizációs körbe kezdett, és május elején szeretett volna kiépíteni egy újabb tábort 7 200 méteren, ezt azonban a viharos időjárás nem engedte. A 40 éves Suhajda Szilárdnak így aztán több hetet várnia kellett, amíg megfelelőnek találta a körülményeket ahhoz, hogy nekivágjon a csúcs meghódításának. Ez az időpont 2023. május 20-án következett be, aznap este indult el az alaptáborból, majd május 23-án, éppen két évvel ezelőtt vágott neki a végső feladatnak a 7 950 méteren lévő négyes táborból, ekkor vette kezdetét a konkrét csúcstámadás. Ám május 24-én, szerdán, nepáli idő szerint 19:30-at követően többé már nem érkezett jelzés Suhajda Szilárd műholdas nyomkövetőjéről.

Suhajda Szilárd a Himaláját akarta meghódítani.

Fotó: LAKPA SHERPA / AFP

Suhajda Szilárd az utolsó ismert pozíciójában 8 795 méter magasan, a Hillary-lépcsőnél járt, és felfelé mozgott – ezzel

ő lett az első magyar mászó, aki pótlólagos oxigén nélkül ilyen magasságba jutott.

A hegymászó GPS-nyomkövetője korábban is olykor négy órán át nem jelezte a friss pozícióját, ám ahogy telt az idő újabb érkező jel nélkül, egyre nőtt az aggodalom. Pláne, mert addig a műholdas telefonján is többször bejelentkezett, és azóta az is elmaradt. Nepáli idő szerint szerdán 13:30-kor a telefonban még eltökélten elmondta, hogy fizikailag jól van, és akkor határozottan teljesíthetőnek tartotta a csúcs elérését és a négyes táborba történő biztonságos visszatérést. Ám hangkapcsolat ezután már nem jött létre Suhajdával.