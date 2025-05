A legendás tréner már két évtizede nincs velünk, 2004-ben 73 éves korában hunyt el Széchy Tamás, akinek az életéről most könyvet írtak. A három társszerző neve is garancia a sikerre, ugyanis Hargitay András, a magyar úszósport első világbajnoka, Sós Csaba, a válogatott szövetségi kapitánya és Tóth Ákos exkapitány neve olvasható a szerzők között - írja a Bors.

Széchy Tamás (balra) az egyik lenagyobb úszóedző volt

Fotó: mob.hu

Széchy Tamás sikert sikerre halmozott

„Széchy * Élet – mű – örökség” - ez a könyv címe, ami emléket állít az úszópápának, akinek mindene volt az úszás. Széchy a kilencvenes évek végére belefáradt a munkába, de a Komjádi-uszodába így is gyakran betért, jó szemmel szúrta ki Verrasztó Dávid és Gyurta Dániel tehetségét is, sikereiket is előre megjósolta. A könyvben Hargitay András a bensőséges kapcsolatukról, Sós Csaba a szakmai fogásokról, Tóth Ákos a közös munkáról ír.

„Ő tanított meg úszni, együtt örültünk az 1973-as belgrádi vb-n szerzett aranyérmemnek, amelynek kapcsán megmosta a fejemet. Azt hiányolta, hogy nem világrekorddal nyertem… Ilyen és ehhez hasonló emlékeimet osztom meg az olvasóval” – tudatta a Borssal Hargitay.

Széchy Tamás sikere nemcsak a munkából állt

„Egy mai szakember nyugodtan utánozhatja, de kiugró eredményre ne számítson, mert ahhoz az Öreg sajátos szakmai-emberi karaktere elengedhetetlen. Remélem, alkotásunk eszközül szolgál arra, hogy ne gyarapodjon Széchy kritizálóinak, ellenségeinek száma. Művelt férfi volt, zenéhez, irodalomhoz értő. Mélyről indult, egy kitérdelt melegítőnadrágban lépdelt a medence partján, de később, amikor már megengedhette magának, civilben előszeretettel váltogatta elegáns szmokingjait.”

Halálának napja örökké megmarad Hargitayban. Éppen ügyeletes állatorvosként végezte a dolgát a munkahelyén, amikor telefont kapott a gyászos hírről, ami alapján immár biztosra vehető, tévedés áldozata lett Széchy Tamás.