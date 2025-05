A harmadik, pénteki szakaszon kemény kihívás vár a versenyzőkre a TDH-n, mert ezen a napon jön a Kékestetőn a befutó egy 163 km-es szakasz végén. A Gödöllőről indult etap lassú rajtja alatt még arra is futotta a magyar kerékpárosoktól, hogy némi humort is csempésszenek a pénteki napba.

A TDH idén is rengeteg nézőt vonz.

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A TDH-n néha a humor is belefér

Az M4 Sport kamerái rögzítették a Facebook-oldalon ITT megtalálható jelenetsort, amely során a Karcag Cycling ÉPKAR Team két versenyzőjének, Filutás Viktornak és Solymosi Mártonnak arra is futotta az erejéből, hogy a nézőket szórakoztassa a megszólalásukkal. A „Hú, most engem vesznek! Szia, mama!”-tól a „Nem kaphatok előnyt? Úgyis utolérnek”-ig minden volt. Már csak azért is jó ilyeneket látni, mert korábban volt egy komoly bukás is a megmérettetésen.