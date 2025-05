A visszavonulását már többször is bejelentő Tyson Fury féltestvére, Tommy talán kevésbé ismert, de ő is profi ökölvívó, a 25 éves sportoló cirkálósúlyban versenyez. 2019-ben szüneteltette pályafutását, hogy részt vehessen a népszerű brit párkereső valóságshow, a Love Island ötödik évadában, ahol partnerével második helyezést értek el. Tommy Fury ebben a reality műsorban vált híressé Nagy-Britanniában, ráadásul itt ismerte meg menyasszonyát, akitől már egy kislánya is született. A brit bokszoló egy hosszabb kihagyást követően Budapesten tér vissza a ringbe, hogy tovább folytassa veretlen sorozatát a profik között.

Tommy Fury Budapesten tér vissza a ringbe

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Tommy Fury nem tartja magát celebnek

Az ellentmondásos megítélésű Fury-család kétségtelenül legismertebb tagja a korábbi nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury, aki az ukrán Olekszandr Uszik ellen veszítette el veretlenségét a profik között. A 206 centiméter magasra nőtt és több mint 120 kilós brit óriás igazi botrányhősnek számít, meghökkentő viselkedésével számtalanszor került már a figyelem középpontjába, igaz, a ringben is maradandót alkotott, klasszis bunyósokat győzött le egymás után.

A korábban mentális problémákkal, alkohol- és drogfüggőséggel küzdő Fury a legendás Vlagyimir Klicsko mellett többek között Tom Schwartzot, Deontay Wildert és Dillian Whyte-ot is brutálisan kiütötte,

Uszikban azonban emberére akadt, az ukránnal szemben kétszer is alulmaradt pontozással. A saját magát „Cigánykirálynak” (Gipsy King) nevező bokszoló januárban ismét bejelentette visszavonulását, döntése ezúttal véglegesnek tűnik.

Tyson Furyt csak Olekszandr Uszik tudta legyőzni

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Fury családjában azonban bőven vannak még olyanok, akik továbbvihetik a 36 éves sztár örökségét, ugyanis több rokona is profi ökölvívóként keresi a kenyerét. Közéjük tartozik a 25 éves Tommy Fury is, a cirkálósúlyban versenyző bunyós az eddigi 10 összecsapásán még nem talált legyőzőre. A világbajnoki álmokat dédelgető bokszoló 2018-ban mutatkozott be a profik között, ahol két győzelemmel rajtolt, aztán 2019-ben mintegy 10 hónapig szüneteltette karrierjét, mert részt vett a Nagy-Britanniában rendkívül népszerű, Love Island című valóságshow ötödik évadában. Tévés szerepvállalásai miatt Furyt gyakran nevezik celebnek vagy valóságshow-sztárnak, a brit ökölvívó azonban tartózkodik az ilyen jelzőktől.

Aszerint határozom meg magam, ahogyan egész életemben éltem. Nem telt el olyan hét, hogy ne bokszoltam volna, vagy ne edzettem volna az apámmal. Hatévesen kezdtem, a kezét ütögetve, és azóta is folyton az edzőteremben vagyok. Bokszoló vagyok.

Szerepeltem a Love Island-ben, de egy műsor nem határoz meg engem, ahogy egyetlen bunyó sem határozza meg az embert. Valaki nem állíthatja magáról, hogy harcos, ha csak egy meccse volt. Ennek kell szentelnie az életét, és én ezt tettem az elmúlt 25 évben” – mondta a Men's Health című magazinnak adott interjújában Fury, aki az említett valóságshow-ban ismerte meg kedvesét, Molly-Mae Hague-t.