A Tour de Hongrie második szakaszán a Veszprém és Siófok közötti 178 kilométeres táv várt a versenyzőkre. A veszprémi Óvárosból rajtoló etap elején hamar elmentek a szökevények, köztük volt a tegnapiak közül Pelikán János, aki a legjobb magyarkét várta a szakaszt, valamint Rózsa Balázs is. A táv első harmada környékén felerősödött a szél és az eső is eleredt, ami megzavarhatta a mezőnyt.

Már a második szakasznál tart a Tour de Hongrie mezőnye

Fotó: Vanik Zoltán /TdH

Hatalmas bukás a Tour de Hongrie második szakaszán

Veszprém után Balatonfüred felé ment egy kört a mezőny, majd visszatért Veszprémbe, hogy onnan már a Balaton keleti vége, Siófok felé vegye majd az irány. A nagy baleset Nemesvámos előtt történt, egy versenyző lesodródott az útról, majd szinte a teljes mezőny borult, többen csúnyán megütötték magukat, voltak, akik hosszú másodpercekig feküdtek a földön. A baleset a szokásosnak mondható bukásokkal ellentétben egyenes, viszonylag széles úton történt, ami viszonylag ritka, de talán pont azért lett ilyen hatalmas, mert senki sem számíttt rá.

A nem hivatalos hírek szerint több versenyzőt is kórházba kellett szállítani, így többeknek fel kellett adniuk a további küzdelmeket is. Szilasi László versenyigazgató az MTI-nek megerősítette, hogy két mentőautó és egy mentőhelikopter szállítja kórházba a sérült kerékpárosokat. Később kiderült, hogy a Bora csapatából három versenyző, Sam Welsford, Ryan Mullen és Frederik Wandahl is feladta a versenyt, őket kórházba kellett vinni, de feladta Toon Clynhens (Team Flanders-Baloise) Pablo Torres (UEA Team Emirates) és Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious) is.

Az M4 Sport is közölt videót az esetről egy másik perspektívából.

