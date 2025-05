A 875 kilométer össztávú Tour de Hongrie az etyeki Körpince utca és az Esztergomi bazilika közötti 170 kilométeres szakasszal ért véget. Az 1960 méter szintemelkedést tartalmazó etapon három részhajrá várt a 115 fős mezőnyre - egy Zsámbékon, kettő az esztergomi körözésnél -, valamint hegyi hajrák a második kategóriás pilisszántói emelkedő három megmászásánál.

A 19 éves Feldhoffer Bálint lett a legjobb magyar a Tour de Hongrie-n

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Feldhoffer Bálint óriási bravúrja a Tour de Hongrie-n

A rajt előtt két órával eleredt az eső - a nyitószakaszon hegyi hajrának otthont adó - Etyeken, de így is sokan kilátogattak a Körpince utcába, ahonnan borús időben indult el a karaván. Az MTI azt írja, hogy a sárga trikó sorsa nem volt még biztos, mivel az éllovas López mindössze nyolc másodperccel vezetett az olasz Alessandro Covi előtt, ez az etapon begyűjthető időjóváírásokkal eltüntethető volt, de még a harmadik dán Albert Philipsen lemaradása is csupán 13 másodperc volt.

Biatorbágyon tűzoltóautók tetején spinning kerékpáron tekert két egyenruhás, Herceghalmon pedig a százas számot formázták meg nemzeti színekben a verseny centenáriumának tiszteletére, de volt olyan szurkoló, aki egy buszmegállóban létra tetejéről figyelte az elsuhanó kerékpárosokat.

A rajttól kezdve sorra indultak a szökési próbálkozások, a piros trikós belga Siebe Deweirdt majd mindegyikben benne volt azzal a céllal, hogy bebiztosítsa elsőségét a hegyi pontversenyben, amelyben tavaly az élen zárt. Az összetettért harcolók azonban érdekeltek voltak a zsámbéki részhajránál megszerezhető időjóváírások begyűjtésében, ezért senkit nem engedtek el, Philipsen pedig három másodperccel csökkentette lemaradását.

Az etyeki Körpince utca és az Esztergomi bazilika közötti 170 kilométeres szakasszal ért véget a 46. Tour de Hongrie

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A mezőny elhaladt az Üvegtigris büfé előtt is, majd ráfordult a körpályára Pilisvörösváron, ahol a helyi kerékpárost, a névnapos Fetter Eriket több molinó és tábla fogadta. Gönczy Gergő bukott, kiugrott a válla és feladta a versenyt, míg heten nagy nehezen el tudtak szakadni, köztük Szijártó Zétény (United Shipping), illetve Deweirdt is. A belga versenyző aztán mindhárom hegyi hajrát megnyerte, így nagy fölénnyel lett övé a piros trikó, a magyar bringás is gyűjtögette a pontokat.