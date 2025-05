A saját magát „Cigánykirálynak” (Gipsy King) nevező Tyson Fury januárban (nem először) bejelentette visszavonulását, döntése ezúttal véglegesnek tűnik. A Fury családban azonban nem Tyson az egyetlen bokszoló, ezúttal féltestvére, a 25 éves Tommy Fury lép majd ringbe Budapesten.

Tyson Fury is megérkezett Budapestre

Fotó: AFP

Tyson Fury öccse egyelőre inkább celeb, mint bokszoló

Tommy Fury cirkálósúlyban az eddigi 10 összecsapásán még nem talált legyőzőre. A világbajnoki álmokat dédelgető bokszoló 2018-ban mutatkozott be a profik között, ahol két győzelemmel rajtolt, aztán 2019-ben mintegy 10 hónapig szüneteltette karrierjét, mert részt vett a Nagy-Britanniában rendkívül népszerű, Love Island című valóságshow ötödik évadában. Tévés szerepvállalásai miatt Furyt gyakran nevezik celebnek vagy valóságshow-sztárnak, a brit ökölvívó azonban tartózkodik az ilyen jelzőktől.

Aszerint határozom meg magam, ahogyan egész életemben éltem. Nem telt el olyan hét, hogy ne bokszoltam volna, vagy ne edzettem volna az apámmal. Hatévesen kezdtem, a kezét ütögetve, és azóta is folyton az edzőteremben vagyok. Bokszoló vagyok.

- mondta Tommy Fury, akiről hosszabb anyagot is írtunk.

Tyson Fury is Budapestre utazott

Csütörtökön megérkezett Budapestre Tyson Fury is, aki a ring mellől szurkol majd öccsének, az Instagramon pedig már egy videóban be is jelentkezett Magyarországról. A felvételt ITT lehet megnézni. Tyson egy kis interjút hozott össze az öccsével, aki elmondta, soha sem érezte magát jobban, mint most, a budapesti meccs előtt, és tűzijátékra, valamint egy nagy, piszkos kiütésre készül ellenfele ellen.

A gála 18.00 órakor kezdődik majd, Fury a negyedik, utolsó meccsen lép majd szorítóba.