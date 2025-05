Miocic (jobb oldalon) hősiesen küzdött, de ez kevés volt Jones ellen.

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Azóta viszont teljesen eltűnt Jones, pedig egy félelmetes kihívó is megjelent a divízióban a majd kétméteres Tom Aspinall személyében, aki ráadásul többször is utalt már arra, hogy szeretne a bajnokkal megküzdeni. Ugyanakkor sokak szerint Jones kerüli ezt a bunyót, hogy mást ne mondjunk, elvileg kijelentette, hogy ha aláírják a szerződést erre a meccsre, akkor plusz hat hónapos felkészülési időt szeretne a harcra. Ahogy Aspinall fogalmazott ez ügyben: „Igen [fél megküzdeni velem]. Abszolút... Jon átveri a közönséget.” Mindenesetre ez a halogató taktika egyelőre jól működik, még ő a bajnok, ráadásul idén április végén hivatalosan is beállította a UFC történetének második leghosszabb nehézsúlyú bajnoki regnálását, elérve a 785 napot. Ezzel pont felülmúlta Stipe Miocic 784 napos uralkodását, így ebben a divízióban már csak Cain Velasquez maradt előtt, a kőkemény harcos 896 napig volt a trónon. Az valószínűleg még a leghűségesebb Jones-rajongókat is meglepné, ha úgy döntené meg ezt a rekordot, hogy addig sem lép a ketrecbe, de azért erre is lehet esély, hiszen valamivel több, mint három hónapról beszélünk.

Jon Jones számtalan rekordot tart a UFC-ben:

nála többször senki nem nyert a szervezetnél címmeccset (16),

12 címvédésével is abszolút rekorder,

a legtöbb jelentős (szignifikáns) ütést ő vitte be a UFC félnehézsúlyú divíziójának a történetében (1 463), hogy csak hármat említsünk a sok közül.

Mellette virtuóz kéz- és lábtechnikái, magabiztos könyök és térd használata, elképesztő birkózó tudása mind olyan elemek, amelyeket a legnagyobb riválisai is elismernek. Ugyanakkor az oktagonon kívül egyszerűen nem találja a helyét, hiába keresett már eddig is dollármilliókat. A családon belüli erőszak vádja, a doppingvádak, valamint az egyéb rendőrségi ügyek mind napirenden voltak, vannak a bajnoknál, akiről maga Dana White is azt mondta egyszer, hogy „Ennek a fickónak rengeteg démona van”.