A magyar szövetség szerdán a közösségi oldalán közölte a szomorú hírt. A berettyóújfalui sportember 2011-ben történelmi sikert ért el, amikor 860 kg-os összetett teljesítménnyel világbajnoki címet szerzett az ifjúsági és junior erőemelő vb-n.

Meghalt a világbajnok magyar erőemelő, Mikula Norbert (j)

Fotó: haon.hu

Meghalt a többszörös magyar világbajnok erőemelő

A 120 kilogrammos súlycsoportban induló Mikula Norbert a Magyar Erőemelő Szövetség fennállásának legjobb ifjúsági eredményét érte el akkor, ugyanis 40 kg-ot javítva az ifjúsági fekvenyomó világcsúcson 285 kg-ot teljesített, guggolásban 305 kg-ot, felhúzásban 270 kg-ot, amivel ifjúsági országos rekordot is döntött. A bemondó, a szurkolók és az egész közönség is ujjongott, amikor a három fehér lámpa felvillant a történelmi emelés után, ugyanis ezzel a bravúrral az ifjúsági világrekordot is megdöntötte fekvenyomásban.

A 14 évvel ezelőtti siker után az IPF magazin az egekig magasztalta a magyar sportolót. „A magyar Mikula Norbert neve örökre beíródik az IPF történelemkönyveibe, mint az első ifjúsági versenyző, aki 300 kg-ot teljesített fekvenyomó versenyen".

Mikula 2009 és 2011 között háromszor lett ifjúsági fekvenyomó világbajnok, emellett szintén háromszor nyerte meg a magyar bajnokságot a felnőttek között (2010, 2011, 2012).