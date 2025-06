Az egyéniben háromszoros Grand Slam-győztes Arina Szabalenka legnehezebb meccse következik a Roland Garroson, ugyanis a jelenlegi világelsőre az elmúlt három évben győztes lengyel Iga Swiatek vár a csütörtöki elődöntőben.

Arina Szabalenka a címvédő ellen játszik a Roland Garros elődöntőjében

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Arina Szabalenka oldott hangulatban várja a csúcsmeccset

A 27 éves fehérorosz teniszező már javában készül a meccsre, a feszültséget pedig egy laza hangulatú tánccal próbálta oldani. Szabalenka a TikTok-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen egy pörgős zenére táncolt, a felvétel pedig nagy sikert aratott a rajongói körében. Rengetegen küldtek buzdító üzenetet a csinos teniszezőnőnek, köztük volt egy lengyel kommentelő is, aki posztjában azt írta, hogy nem honfitársának, hanem Szabalenkának drukkol majd. A háromszoros GS-győztes klasszis tánctudását is sokan méltatták.

Ha nincs Szabalenka, nincs party!”

– summázta a látottakat az egyik rajongója.

„Jól ismerjük egymást, sok nagy csatánk volt már. Mindent meg fogok tenni a győzelemért.

Készen állok a kihívásra. Mindannyian egy dolog miatt vagyunk itt. Mind ugyanazt a szép trófeát akarjuk.

Örülök, hogy megint ott vagyok az elődöntőben, és remélem, hogy büszke lehetek majd magamra a salakszezon végén” – mondta a Swiatek elleni elődöntőt megelőzően a világelső Szabalenka.

A 27 éves teniszező egyéniben eddig három Grand Slam-címet szerzett: 2023-ban és 2024-ben is megnyerte az Australian Opent, valamint tavaly még a US Openen is diadalmaskodni tudott.

