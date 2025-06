Az úszni szeretőkön kívül a szervezők azokat is várják, akik inkább SUP-on szelnék a Balaton hullámait. A balatoni öbölátúszást választóknak Czene Attila, olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség társadalmi elnöke és a Tihany-Balatonfüred Öböl-átúszás nagykövete ad néhány hasznos tanácsot. „Azért is vállaltam el a nagyköveti felkérést, mert a szövetség elnökeként azt vallom, hogy nagyon fontosak azok az események, amelyek nem a versenysportról szólnak, hanem a kedvtelésről, a szabadidő aktív eltöltéséről, az egészségmegőrzésről. Úszóként persze a víz a szívem csücske. Igaz, egészen más medencében úszni, mint élő vízben, de mindenkinek hatalmas élmény lesz teljesíteni a három kilométert, hisz a Tihany és Balatonfüred közti részt nem véletlenül hívják a legszebb távnak.”

Fotó: Allianz Öböl-átúszás 2025 Facebook-oldala

A balatoni öbölátúszás mindenkit vár

A három kilométer leúszása első hallásra nem tűnik megugorhatatlan feladatnak, a Balaton-átúszáshoz képest ez a táv könnyebben teljesíthető, persze felkészülni nem árt. „Mivel az úszás az egyik legegészségesebb alapsportág, arra buzdítok mindenkit, hogy vágjon bele – folytatja Czene Attila. – Mostantól éppen egy hónap áll rendelkezésre, hiszen, ha az időjárás is kedvez, június 14-én kerül sor a kihívás teljesítésére. A versenysportban ezt a négy hetes időszakot tartják a legrövidebb felkészülési ciklusnak, ez bőven elég egy szabadidő sportolónak, hogy testileg, lelkileg, fizikailag, technikai felkészültségben rá tudjon hangolódni erre a távra. Persze ehhez az kell, hogy hetente 2-3 alkalommal eljárjon edzeni, és ha lehet, vegye igénybe szakember segítségét is. Szerintem fontos, hogy ne nézzük le a szabadidő sportokat, ne minősítsük le a versenysporthoz képest, ez a fajta aktivitás nem a szegény kistestvér, ugyanúgy érdemes készülni rá, akár szakemberrel is.”

„Keressünk egy helyszínt, egy megfelelő uszodát, ahol heti rendszerességgel lehet fejlődni a technikában, erőnlétben. Az úszás nagyon egyedi sportág, nincs mindenkire érvényes egységes edzésterv, hisz mindenkinek más az úszástudása, a vízfekvése. A három kilométer azonban teljesíthető táv, még egyszer arra biztatok mindenkit, hogy vágjon bele. Minél jobban felkészül valaki, annál jobb lesz az élmény, és végül is ez a szabadidő sportok lényege: az élményszerzés. Az élő víz persze okozhat meglepetéseket, de ha a következő négy hétben, 2-3 naponta valaki leúszik alkalmanként legalább 1000 métert, már lesz fogalma arról, mikor kezd fáradni, savasodni. Kevesen gondolnak a helyes levegővételre, pedig ez fontos technikai trükk. Ha ugyanis nem jó a levegővétel ritmusa, egy amatőr úszó érezhet légszomjat, és sokkal hamarabb elfárad. A technika elsajátításában szintén érdemes szakember segítségét kérni, hisz a hosszú távú úszásnál nem mindegy hogyan osztjuk be az erőnket” – ad hasznos tanácsokat Attila, akivel, ha minden jól megy találkozhatnak is az öbölátúszáson június 14-én.