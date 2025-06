Az egykori világbajnok bokszoló szombaton hunyt el váratlanul Las Vegasban – erősítette meg a jamaicai sportminiszter, Olivia Grange. Az Observer információi szerint McCallum épp az edzőterembe tartott, majd holtan találták meg, miután vezetés közben rosszul lett és az autójával letért az útról. Halála pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt a jamaicai bokszlegenda, Mike McCallum

Fotó: JOEL ROBINE / AFP

Háromszoros világbajnokot gyászol a bokszvilág

„Teljes szomorúsággal értesültem Jamaica háromszoros bokszvilágbajnokának, Michael McKenzie McCallumnak a haláláról. A Sportminisztérium nevében szeretném kifejezni őszinte részvétünket a legendás jamaicai sportoló családjának és barátainak” – írta a jamaicai sportminiszter.

McCallum az 1980-as és az 1990-es évek elején meghatározó alakja volt a profi ökölvívásnak. Ő volt az első profi jamaicai bokszoló, aki világbajnok lett. Ezen felül aranyérmes volt az 1978-as Nemzetközösségi Játékokon és az 1978-as Közép-amerikai és Karibi Játékokon is.

1981-ben 240-10-es amatőr rekorddal a háta mögött 24 évesen állt profinak. A gyomorra és bordákra mért pusztító ütései miatt megkapta a Testszabdaló becenevet, a bal horga is életveszélyes volt, ezt többek között Donald Curry elleni kiütéssel is bizonyította 1987-ben.

Mike McCallum 2013-ban kerül be a Nevadai Ökölvívó Hírességek Csarnokába

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

1984-ben lett nagyváltósúlyú világbajnok a WBA-nál, amikor is az ír-amerikai Sean Mannont győzte le meglehetősen egyoldalú meccsen. Ezt követően uralta súlycsoportját, majd 1988-ban fellépett a középsúlyba, de a WBA övért folyó meccsen egyhangú pontozásossal kikapott Sumbu Kalambay ellen. 1989 májusában Herol Graham ellen aztán már megszerezte az áhított középsúlyú WBA övet is, amit háromszor is megvédett. Majd félnehézsúlyban is felért a csúcsra 1994-ben Jeff Harding legyőzésével, ezzel a profi ökölvívás történetének 18. bokszolója lett, aki háromszor lett világbajnok. Második címvédésén a francia Fabrice Tiozzo pontozással legyőzte, és miután Roy Jones és Toney ellen sem tudott nyerni, így végül 41 évesen végleg befejezte aktív pályafutását. Visszavonulása után edzőként dolgozott Las Vegasban.