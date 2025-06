Az Ipswich városában rendezett gálán eredetileg Jarrell Millerrel csapott volna össze a hazai Fabio Wardley, és a megsérülő amerikai bokszoló helyett vállalta el a megmérettetést az ütközetre veretlenül érkető ausztrál Justis Huni.

Látványos küzdelmet hozott a két bokszoló csatája

Fotó: skysports.com/boxing/

Brutálisan kiütötte ellenfelét a brit bokszoló

A profik között a meccset megelőzően egyaránt veretlen bunyósok csatáját Huni irányította, annak ellenére, hogy előzetesen Wardley számított az összecsapás esélyesének. A 10. menetben aztán váratlan fordulat következett be, miután az egyre rosszabb állapotban lévő Wardley – aki mindhárom pontozónál egyértelműen vesztésre állt – egy brutális jobbossal sokkolta támadásban lévő ellenfelét, akit telibe is talált a nagy erejű ütéssel. Az ausztrál ökölvívó azonnal padlót fogott, és hiába állt fel, a szédült bunyóst leléptette a vezetőbíró. A győztes Wardley ezzel megőrizte veretlenségét, új rekordja pedig 19 győzelem, 0 vereség és 1 döntetlen – számolt be róla a profiboksz.hu.

Az elképesztő kiütésről nemrég előkerült egy ring mellől készített videó, amelyen jól látható, mennyire váratlanül érte Hunit Wardley brutális jobbosa.

A győztes ezzel bebiztosította WBA interim, azaz ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címét, így a július 19-ei Olekszandr Uszik-Daniel Dubois vitathatatlan nehézsúlyú címért rendezett meccs győztese ellen is ringbe szállhat majd.

Kapcsolódó cikkek