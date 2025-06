"Szeretném mindenkinek megköszönni a szurkolást, és örülök, hogy sikerült visszatérni győzelemmel ilyen rövid időn belül. Most szeretnék egy kicsit pihenni és végre otthon lenni Magyarországon, mert korábban, amikor hazamentem, akkor rögtön edzőtáborokba kellett mennem, így nem igazán voltam otthon, csak pár napot. Boldog vagyok, de nehéz volt olyan ellen bunyózni, aki nem akart verekedni, csak folyamatosan fogásba menekült, én pedig szerettem volna egy látványos meccset hozni. Örülök, hogy az első menetben sikerült leütni, sajnálom, hogy nem jött össze ott a finish. Az első öt percben egy kar háromszöggel, egy fojtással be akartam fejezni, kicsit besavasodott a kezem, ezért a második menetben kicsit pihentem, tudtam, hogy nem vagyok veszélyben a hátamon, de tudtam, hogy ez a menet elment és a harmadikat meg kell, nyerni. Szóval magabiztos voltam abban, hogy 2-1-es pontozással megnyerem a mérkőzést. Ahogy mondtam, boldog vagyok, örülök a győzelemnek, hogy ilyen rövid időn belül sikerült visszatérni és a "Kölyök" sztorija folytatódik, szerintem most jön igazán a java. Még egyszer mindenkinek köszönöm a szurkolást, köszönet a támogatóimnak is." - mondta Borics Ádám a mérkőzést követően.

Borics Ádám nagyot bunyózott.

Fotó: Cooper Neill / Cooper Neill

Borics Ádám már kétszer is legyőzte az ellenfelét

A rutinos bunyós azzal a Jeremy Kennedy-vel meccselt, akit 2021-ben már legyőzött a Bellator tornáján, most pedig a PFL gáláján is megtette ugyanezt. Azt a pillanatot, amit a "Kölyök" is említett az összecsapással kapcsolatban (Kennedy leütése) ITT lehet megnézni.