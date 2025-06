Emma Raducanu idén februárban zokogva adta fel az egyik meccsét egy dubai tenisztornán, amikor meglátta, hogy a lelátról az a férfi figyeli, aki hónapokon át megrögzötten követte mindenhová és figyelte minden mozdulatát. A 22 éves brit teniszező, aki 2021-ben megnyerte a US Opent, ezt követően egy ideig nem versenyzett.

Emma Raducanu biztonságban lesz Londonban

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A férfi ellen távoltartási végzés van érvényben, azaz egyetlen teniszmeccsre sem léphet be, amelyen játszik Raducanu, ő mégis tovább próbálkozik. Most éppen a június 30-án kezdődő wimbledoni torna szervezői szúrták ki a nevét, ugyanis ő is pályázott jegyre a sorsoláson. A kérelmét természetesen azonnal eltávolították a rendszerből.

Így vigyáznak Emma Raducanura és a többiekre

A többi Grand Slamhez hasonlóan wimbledonban is szigorú biztonsági intézkedésekkel védik a játékosokat. A londoni rendőrség mellett a terrorelhárítás és a Nemzeti Védelmi Szolgálat egységei is azokon a helyszíneken lesznek, ahol csak a játékosok megfordulhatnak. A zaklatókra a Theseus Állandó Kockázatkezelési egység figyel, ugyanis nem Raducanu zaklatója az egyetlen, aki beteges módon követ egy-egy játékost. Ennek tagjai korábbi rendőrök és wimbledoni biztonsági alkalmazottak, akik folyamatosan monitorozzák a lelátókat és a verseny teljes helyszínét. Nem csak a nyilvántartott zaklatókat keresik, de azokat is kiszűrik, akik valamilyen formában gyanúsan viselkednek.

„Nagyon fontos, hogy biztonságban érezhessük magunkat. Mindannyian tudjuk, hogy hazai pályán játszani, még inkább felfokozott állapotot jelent. De számomra mindig biztonságot ad, amikor Wimbledonban játszhatok. Nagyon várom, hogy ott lehessek” – reagált a szervezők döntésére Raducanu.

Kapcsolódó cikkek: