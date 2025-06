A nagy sikerű budapesti esemény után Siófokon is látványos gálát láthattak a küzdősportok szerelmesei, mintegy 2 000 szurkoló előtt csaptak össze a pusztakezes bokszolók, akik ezúttal sem okoztak senkinek sem csalódást. Erdei Zsolt is figyelemmel kísérte az eseményt, a harcosokról elismerően nyilatkozott, ugyanakkor az aggályait is kifejezte az ilyen típusú küzdelmekkel szemben.

Erdei Zsolt nem vállalna ilyen kihívást

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Erdei Zsolt megtiltaná a tanítványainak a pusztakezes bokszot

„Természetesen, ha van rá igény, és a telt ház azt mutatja, hogy van, akkor miért is ne üssék egymást puszta kézzel az ellenfelek.

Sietek kijelenteni, hogy magam biztosan nem vállalnék ilyen kihívást, számomra az egészségem sokkal fontosabb egy kéztörésnél és a fellépti díjamnál

– nyilatkozta a Metropolnak a korábbi világbajnok, aki újkori gladiátoroknak nevezte a pusztakezes bunyósokat, és azt is elárulta, senkinek sem ajánlaná, hogy bokszkesztyű nélkül harcoljon a ringben.

Nem csak lebeszélném a tanítványaimat, hanem egészen egyszerűen megtiltanám nekik az ilyet.

Tudom, Siófokon is sportszerű küzdelmek folytak, de azt nem állíthatom, hogy a szemben álló felek óvták volna az ellenfelet. Tisztelem a srácokat, mégis azt el kell mondanom, az igazi ökölvívás azért egészen másról szól” – szögezte le Erdei Zsolt.

