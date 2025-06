Négy kategóriában lehetett voksolni az Év Sportolóira, két egyéni és két csapat kategóriára, egészen pontosan az év női és férfi sportolójára, illetve női és férfi csapatára. Pest vármegye most csatlakozott ehhez a voksoláshoz, és a négy győztes hétfőn át is vehette a díjat és a vele járó oklevelet, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az Év Sportolói Pest vármegyében a díjakkal: Király Bianka, Dósa Krisztián, Nagy Attila, Novák Miklós, a Mediaworks sportszerkesztőségének a vezetője, Vörös Barna. A képről hiányzik Kovács Zsanett.

Fotó: Havran Zoltán

Ők lettek az Év Sportolói

Kovács Zsanett lett a legjobb női sportoló, a fiatal versenyző a Törökbálinti Gerevich Aladár Vívó Egyesület kardvívója junior Európa-bajnoknak mondhatja magát csapatban. Az Astra HFC U16-os csapata egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott 2024-ben: a bajnokságot 205-2-es gólkülönbséggel és óriási fölénnyel nyerte meg. A férfiaknál a legtöbb szavazatot egy fiatal sportoló, név szerint Vörös Barna kapta, aki a tápiószentmártoni Kincsem SE-ben nevelkedett, és a horvát NK Istra futball akadémiáján fejlődhet tovább. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a Kárpáti Farkasok több mint egy csapat: az érdi klub utánpótlásnevelő jégkorong műhely, amelybe az U8-tól az U18-ig találunk csapatokat.

