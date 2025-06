Simon Yates sem hitte el, hogy ez megtörténik

Fotó: LUCA BETTINI / AFP

A Visma szereti ezt a taktikát, hogy előre küld egy embert, Van Aertnál pedig nem is lehetett volna jobb választás. Yates azonban a munka nagy részét maga végezte el. A Finestre tetejére vezető 18 kilométeres emelkedőn viszonylag hamar támadásba lendült az EF, azaz a korábbi győztes, Carapaz csapata, de az ecuadorival menni tudott az UAE-s Del Toro, akinek úgy tűnt, nem is lesz más feladata, mint tartani Carapaz kerekét. Aztán megérkezett Yates is, aki szintén támadott, ezekre Carapaz reagált, de Del Toro mintha csak Carapazra figyelt volna, így végül Yates otthagyta a dél-amerikai párost, akik látszólag nem tudták, mit csináljanak. Carapaz nem akart menni, mert félt, hogy ezzel csak Del Torónak segít, míg a mexikói nem gondolt arra, hogy Yates is veszélyes lehet rá, ő pedig nem akarta felvinni Carapazt, hogy a végén majd őt is betámadja, így lett Yates a nevető harmadik.

A mindössze 21 éves Del Toro a kilencedik szakasz óta vezette az összetettet, ez volt az első Girója. Mikor érezték, hogy nagy a baj, kicsit össze is vesztek Carapazzal, de egyik sem akart vezetni a másiknak. A szakértők értetlenül álltak az eset előtt, hiszen egyik sem tett meg mindent a sikerért,

„Ha én nem nyerhetek, akkor ne nyerjen ő sem” – ez volt a hozzáállás, ami nem vezethetett eredményre.

„Mi lehettünk volna a legerősebbek, ha kicsit intelligensebbek lettünk volna” – mondta Carapaz a 20. szakasz után, majd hozzátette, hogy ellenfele veszítette el a Girót, mert nem tudja, hogy kell okosan versenyezni. Del Toro szerint Carpaz már a verseny közben elmondta, nem fog segíteni, amiért a mexikói sem segített neki, hogy felérjenek Yatesre.

Az Emirates érthetetlenül hagyta, hogy a versenyzője, aki mindig úgy tűnt, hogy erősebb a többieknél, egyszerűen végignézte, ahogy Yates elhajt a rózsaszín trikóval.