Az 5000 méteres futamokat ezúttal futószakaszok nélkül, egy nagy és öt kis kört megtéve teljesítették a résztvevők a Labe (Elba) Arénában a csehországi kajak-kenu Európa-bajnokságon – adta hírül az MTI.

Csikós Zsóka szenzációsan versenyzett a kajak-kenu Eb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Csorba Zsófia magabiztos győzelmet aratott

A kenusok kezdtek, mindkét magyar az esélyesek között vágott neki a versenynek – Csorba Zsófia idén mindkét világkupát megnyerte, Adolf Balázs pedig a szám címvédőjeként szállt vízre –, az esélyt azonban csak előbbi versenyzőnek sikerült győzelemre váltania. Már a rajt után a hatfős mezőny élére állt, és a spanyol Maria Corberával „kéz a kézben” haladt a cél felé. A hajrában az ellenfélnek nem volt ereje újítani, így Csorba magabiztos győzelmet aratott. Az ünneplése olyan jól sikerült, hogy végül a vízben kötött ki, s csak hosszú percek múlva, a mentőcsónak fedélzetén érkezett meg a stégre.

„A spanyol lány most sokkal határozottabb volt, mint Szegeden, nem erre számítottam. Azt hittem, hogy már az első fordulónál el tudok lépni, de keményen küzdött, nagyon jó verseny volt.Én futószakasszal jobban élveztem volna a versenyt, de úgy tűnik, hogy így is megy. Remélem, Milánóig, a vb-ig kitart a formám” – mondta az újpesti Csorba, aki a vegyes négyesben is szerzett egy ezüstérmet, így két dobogós helyezéssel utazhat haza.

Az 1000 méteren hetedik Adolf Balázs az első kör végén hibázott, nekiment az egyik bójának, belülre sodródott, s mire „visszatolatott”, az ellenfelek már messze jártak, így elszállt az esélye a címvédésre. Végül ötödik lett.

Csikós Zsóka triplázott a kajak-kenu Eb-n

A kajakosoknál Csikós Zsóka folytatta diadalmenetét, az 1000 és az 500 méter után öt kilométeren is ő volt a leggyorsabb. Már az elején az élre állt, s bár időközben elvétve az ötfős elbolyból mások is vezettek, többnyire ő haladt elöl és a hajrához is ő érkezett elsőként. Az utolsó egyenesben nagy harc kezdődött a győzelemért, de a magyar kajakos bírta a tempót és ezúttal is ő haladt át elsőként a célvonalon. Csikós Zsóka a magyar csapat legeredményesebb versenyzőjeként három aranyérmet gyűjtött Csehországban.

Nem gondoltam, hogy ilyen sikeres lesz számomra ez az Eb. Három érmet szerettem volna, de az ötszázzal kapcsolatban úgy voltam, jó lenne a dobogó.

Az ezret szerettem volna megnyerni, az ötezer pedig mindig bizonytalan. Nagyon örülök, hogy három aranyérem lett a vége” – nyilatkozott az MTI-nek a 24 éves szolnoki kajakos.