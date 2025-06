A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Iliász Nikolász alkotta férfi kardcsapat az Európa-bajnokság negyeddöntőjében kiemeltként kezdett, ahol visszafogott első kör után fordított, végül 45-41-re nyert a georgiaiak ellen - írja az MTI.

Szilágyi Áron az egyén ezüst után ismét Eb-győztes lett a kardcsapattal

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Az elődöntőben a semleges színekben szereplő oroszokkal került szembe a magyar válogatott, és nagyon könnyen 45-26-ra győzött.

Ismét Európa csúcsán a magyar férfi kardcsapat

Az aranyért az esélyesebb franciákat kiejtő olaszokkal kellett megküzdeni. A döntő első három asszója magyar sikerrel zárult, Rabb Michele Gallót, Szilágyi Luca Curatolit, Szatmári Matteo Nerit verte meg. A második kör 15-9-es magyar vezetésnél kezdődött, de itt jött egy megtorpanás, Szilágyi nem igazán találta a ritmust Gallóval szemben. Általában a pást közepén kapta a tusokat és az olasz vívó 17-17-nél egyenlített. A háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis azonban - aki szeptemberi Achilles-műtétje után csak május elején tért vissza a nemzetközi porondra - 5-9-re tudta menteni az asszót és kéttusos vezetéssel adta át a helyet Rabbnak. Négy magyar részsiker következett, a Neri helyére beálló Pietro Torre sem tudott a mérkőzés menetén változtatni. A kilencedik párban Rabb és Curatoli állt egymással szemben. Az olasz 40-30-ról sorozatban négy tust adott, közben kifordult a bokája, majd a fiatal magyar kardozó is eredményesen zárt le egy akciót. Aztán 42-35-nél Rabb videót kért Curatoli támadása után, mert ellenfele megtorpant, és a mérkőzésvezető meg is fordította az ítéletet, ráadásul a reklamáló olasznak piros lapot mutatott fel, ami újabb magyar pontot eredményezett. Ezzel 44-35-re alakult az állás, pár pillanattal később pedig - 5-5-ös részeredménnyel - le is zárta a mérkőzést Rabb.

Egy éve Szilágyi, Rabb, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban győzött a magyar válogatott.

A férfi kardozók a magyar küldöttség ötödik érmét szerezték Genovában. Korábban egyéniben ezüstöt harcolt ki Szilágyi, illetve bronzot a tőröző Pásztor Flóra, a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Battai Sugár.