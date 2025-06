A Balaton és a vitorlázás legkiemelkedőbb ünnepe, Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, 2025. július 10-én, 9 órakor rajtol el Balatonfüredről.

Július 10-én rajtol az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség

Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj a Balaton ünnepe lesz

A budapesti sajtótájékoztató a Magyar Vitorlás Szövetség elnökének, Prof. Dr. Gellért Lászlónak a beszédével kezdődött, aki az 1934-ben útjára indított legendás verseny történetéről, majd a Kékszalag általános jelentőségéről is beszélt.

„Kiemelt jelentőségű, saját rendezésű eseményről van szó, amelynek a célja a verseny nemzetközi ismertségének, és a Balatonnak, mint turisztikai desztinációnak a népszerűsítése is.

A Kékszalag az emberi kitartás ünnepe. Profi csapatok és baráti társaságok is részt vesznek, és együtt vannak a rajtvonalnál. Ez a sport mindannyiunké, a vitorlázók minden szintje és korosztálya jelen van.

Generációkon átvívelő sportágról van szó, az esemény lendületét kihasználva próbáljuk növelni a népszerűségét, hiszen célunk, hogy minél többen kipróbálják ezt a sportágat. A Kékszalag a Balaton ünnepe, a magyar vitorlázás csúcspontja. Mindenkit várunk a június 10-ei rajtra” – mondta Prof. Dr. Gellért László.

A Kékszalag a Balaton ünnepe

Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség

Yalcinkaya Veronika a Raiffeisen marketing és kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy immár a hetedik éve az első számú szponzorként lesznek jelen a Kékszalagon.

„Büszkék vagyunk erre a szponzorációra. A banki szektorban is fontos a stabilitás, az állandóság, ennek szellemében is kezdtünk bele ebbe az együttműködésbe. Elősegítjük a különböző szervezetek fejlődősét, és Európa-szerte a legrangosabb eseményeket szeretnénk kiválasztani. A Kékszalag egyértelműen ezek közé sorolható, hiszen Európa legnagyobb tókerülő versenye” – nyilatkozta Yalcinkaya Veronika, aki a Győr női kézilabda csapatának a BL-győzelméhez is gratulált, ugyanis a Raiffeisen az ETO együttesét is támogatja.

A Kékszalag versenyről ezúttal is lesz közvetítés, a Magyar Telekom jóvoltából ez már három éve működik, idén pedig még magasabb színvonalon követhetik figyelemmel a küzdelmeket a nézők. „Idén teljesen a mi kezünkben lesz a streaming szolgáltatás, a legmodernebb eszközökel jelenünk meg, még több drónnal, kamerával.

Azon dolgozunk, hogy megmutassuk a láthatatlant, minden eddiginél közelebb hozzuk a nézőket a tavon zajló eseményekhez”

– emelte ki Fegyver Csaba, a Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója.