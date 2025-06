Újra meg kellett műteni, a kórházi ágyáról üzent a magyar sztársportoló, Kovács Richárd.

Jelenleg a kórházban lábadozik a magyar bokszoló

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Kórházi ágyáról üzent Kovács Richárd

Kovács Richárd olimpiai ötödik helyezett, a nyíregyháziak kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes kisváltósúlyú (63.5 kg) öklözője tavaly decemberben a bal vállában sikeres artroszkópos beavatkozáson esett át Budapesten, a Sportkórházban. Most eljött az idő, hogy a jobb válla is "megújuljon", számolt be róla az egészségügyi intézmény - szúrta ki a szon.hu.

„Folyamatos rehabilitáción voltam és vagyok azóta is, gyógytorna, fizioterápia segíti a gyógyulásomat. Augusztusban lett volna egy profi mérkőzésem, szeptemberben pedig az ökölvívó világbajnokság, ezért jobban beleálltam az edzésekbe. Menet közben derült ki, hogy a terhelést a jobb vállam nem bírja, ezért a doktor úrral (dr. Vincze Gábor Gellért) és az edzőmmel (Nagy Lajos) úgy döntöttünk, hogy a lehető leghamarabb legyen meg egy újabb műtét,

nincs más megoldás. Bízom benne, hogy hasonló jó eredménnyel zárult ez a beavatkozás is" – mondta Kovács a sportsebészeti kórházi ágyán, akit elsőként fia látogatott meg.

Kovács Richárd tudja, most kapkodásnak nincs helye a rehabilitáció során. Így nem is stresszeli magát dátumokkal, azt mondja, a szakemberek minden tanácsát betartva fog haladni a gyógyulással, akkor és ott lép újra ringbe, amikor ennek itt az ideje.

„Szeretném, ha ez már az idén bekövetkezne a nemzetközi mezőnyben, de mindenben az orvosomra, az edzőmre, a gyógytornászomra, a rehabos szakemberekre fogok hallgatni.

Az idő nem hajt minket, a 2028-as los angelesi olimpiáig jó ütemű felkészülést tudunk megvalósítani."