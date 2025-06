Bob Bowman tudja, hogyan kell valakiből többszörös olimpiai bajnokot faragni

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Phelps napi hat órát úszott heti hat napon keresztül, emellett heti háromszor súlyzós edzéseket és nyújtást is végzett. Az edzései során különféle úszásnemeket gyakorolt, beleértve a hátúszást, a pillangót, a gyorsúszást és a vegyest. Ezenkívül mentális felkészülésre is nagy hangsúlyt fektetett: minden nap vizualizálta a tökéletes versenyt, amit videokazetta-rutinnak nevezett. Ez a mentális gyakorlat segítette abban, hogy a versenyeken nyugodt és fókuszált maradjon, még akkor is, ha több számban kellett versenyeznie egy nap alatt.

Ez a komplex fizikai és mentális felkészülés tette lehetővé Phelps számára, hogy a világ egyik legsikeresebb úszójaként több számban is csúcsteljesítményt nyújtson egyazon versenynapon. A pályafutása során összesen 23 olimpiai aranyérmet nyert, és az edzője ugyanaz a Bob Bowman, aki Kós Huberttel dolgozik most.