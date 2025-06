Remekelt a váltóban 18 éves gödöllői tehetség

Az utolsó előtti szám a férfi 5000 méter volt, melyben Szögi István volt ott a mezőnyben, és láthatóan végig ügyelt arra, hogy saját tempóban fusson, végül közvetlenül ukrán riválisa mögött a 12. helyen ért célba 14:02.67 perces idővel.

Parádés első hellyel biztosította a magyar váltó a mieink bennmaradását

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az Európa-bajnokság a 4x400 méteres vegyes váltóval zárult, melynek a 14. ukránokkal szemben 10,5 pontos előnnyel vágott neki neki a magyar staféta.

Mindkét váltó a gyengébbik futamban került, így az Enyingi Patrik, Kriszt Sarolta, Kovács Árpád, Molnár Janka összetételű magyar egységnek elég lett volna arra figyelnie, hogy az ukrán négyeshez közel maradjon, ám nem elégedett meg ennyivel.

Az első ember a pénteken 400-on egyéniben országos csúcsbeállítással (44.84 mp) harmadik Enyingi Patrik volt, aki hasonló teljesítményt nyújtott, mint két napja, így első helyen adta át a botot a többpróbázó Krisztnek. A 18 éves gödöllői tehetséget ugyan 200-nál megelőzte a svájci futó, de ő nagyon nyugodt maradt és a célegyenesben visszavette a vezető helyet. Az előny nem volt nagy, de a férfi váltóval fedettpályás világbajnoki bronzérmes Kovács Árpád saját köre elején növelte azt, majd a végén is biztosan őrizte meg. A befejező szerep Molnár Jankának jutott, akit ugyan egy ideig többen is szorongattak, de végül magabiztosan hozta be első helyen a váltót, mely 3:14.79 perccel zárt, a 3:14.08 perces magyar csúcstól nem sokkal elmaradva.

A futamelsőség azt is jelentette, hogy a magyar csapat bennmaradt az élvonalban és két év múlva ismét az első osztályban szerepelhet.

"Nem ezt volt az elvárás, de a célunk igen. Nagyon boldogok vagyunk" - kommentálta a 13. helyet Scheidler Géza sportszakmai igazgató, többek között azt emelve ki, hogy tanulságos verseny volt, mely egyúttal nagyon biztató a magyar atlétika jövőjét nézve.