Kuscsik június 8-án meghalt légzési elégtelenségben, miután hosszú küzdelmet folytatott az Alzheimer-kórral. "Nina több volt, mint úttörő, a női futás elszánt szószólója és ünnepelt ikon volt a sportágon belül. Számunkra barát volt, akire mindig emlékezni fogunk kedvességéről, vidám nevetéséről és mosolyáról" - írta a bostoni atlétikai szövetség (BAA) az Instagramon. "Ninát az a különleges megtiszteltetés érte, hogy 1972-ben megnyerte a Boston Maratont, és felismerte azt a platformot, amely ezzel a diadalmas pillanattal járt, és nők ezreit inspirálta arra, hogy az azóta eltelt évtizedekben elérjék saját céljaikat és célba érjenek. A BAA őszinte részvétét fejezi ki Nina családjának, barátainak és a futóközösség minden tagjának".

Nina Kuscsik 85 évesen meghalt.

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghalt egy igazi legendája a sportágnak

A gyászjelentés szerint Kuscsik 16 évesen érettségizett, két évig tanult ápolónőnek, és 18 évesen kapta meg az engedélyét, miután petíciót nyújtott be egy New York-i törvény megváltoztatásáért, amely szerint az ápolónőknek 21 évesnek kellett lenniük.

Állami bajnokságot nyert gyorskorcsolyában, görkorcsolyában és kerékpározásban - mindezt ugyanabban az évben -, mielőtt a futás felé fordult, amikor a kerékpárja elromlott.

1968-71 között négyszer futotta le a bostoni maratont - mielőtt hivatalosan is befogadták volna a nőket, ezt az időszakot visszamenőleg úttörő korszaknak nevezték el -, majd 1972-ben megnyerte az első hivatalos női versenyt.

Ő volt az első nő is, aki 1970-ben elindult a New York-i versenyen, és egyike volt a „hat ülőnek” - hat nőnek, akik 10 percig nem voltak hajlandóak elindulni a 72-es New York City Maratonon, hogy tiltakozzanak az Amatőr Atlétikai Szövetség azon szabálya ellen, amely szerint a női futamnak külön kell lennie a férfiakétól. Abban az évben és a következő évben is nyert. Később az AAU és az USA atlétikai bizottságaiban dolgozott, amelyek a női futás szabályait dolgozták ki. Kathrine Switzer, aki az 1971-es bostoni maratonra a monogramját használva nevezett be, és az első hivatalos női versenyző lett, Kuscsikot „az egyik legnagyobb vezetőnknek” nevezte.

A több mint 80 maratoni futás mellett, amelyet élete során teljesített, Kuscsik 1977-ben felállította az 50 mérföldes futás amerikai rekordját, és 1979-81 között három egymást követő évben megnyerte az Empire State Building Run-Up futóversenyt.

1999-ben beiktatták a Hosszútávfutó Hírességek Csarnokába.