Július 27-én kezdődik Szingapúrban a vizes világbajnokság, az év egyetlen legfontosabb versenye az úszók számára. A viadalra a nevezéseket június 17-én, kedden zárják le, azaz addig kell leadni, hogy milyen csapattal indulnak az egyes országok. Ezt követően már csak sérülés esetén van mód utólagos változtatásra. A magyar csapat összetétele a legtöbb számban aligha fog meglepetéssel szolgálni, az egyetlen igazán nagy kérdőjel Milák Kristóf neve mögött van.

Milák Kristóf továbbra sem a nyilvánosság előtt készül

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf ismét kihagyhatja a vb-t

A 100 és a 200 méteres pillangó úszás olimpiai bajnoka sorozatban a harmadik vb-t hagyhatja ki, ugyanis, mint azt a Magyar Nemzet megtudta, az áprilisi kaposvári országos bajnokság óta ismét nem végez érdemi edzésmunkát.

Milák az év elején főtámogatójának adott interjúban arról beszélt, hogy a szingapúri világbajnokságon biztosan rajthoz fog állni. A jelek szerint azonban ez aligha lesz így. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis az országos bajnokság óta ismét nem sokat látták edzésen, amivel jelenlegi felkészítőjét, Szabó Álmost is kellemetlen helyzetbe hozza, akit ő maga választott edzőjének, miután megszakította a kapcsolatot Virth Balázzsal.

Amennyiben Milák valóban nem lesz ott Szingapúrban, az azt jelentené, hogy 22 és 25 éves kora között, azaz a legjobb éveiben sorozatban a harmadik világbajnokságát hagyná ki, ami óriási luxus lenne.

Vereségre lenne ítélve?

Milák idén egyetlen versenyen, az áprilisi országos bajnokságon állt rajtkőre. Kétszáz pillangón győzni tudott, 100 pillangón viszont kikapott a hátúszó specilalista Kós Huberttől. A 200-as ideje is messze elmaradt nemhogy saját legjobbjától, azaz a világcsúcsától, de a legnagyobb riválisok idei úszásaitól is. Milák jelen állás szerint még a dobogótól is messze lenne egy világbajnokságon, így érthető, ha nem akar megkockáztatni egy eleve kudarcra ítélt szereplést.

Kapcsolódó cikkek: