A magyar felnőtt Muaythai válogatott szövetségi kapitánya, Jászka Krisztián elégedetten értékelt a torna után:

„Nagy izgalommal vártuk a tornát. Nem vagyunk Muaythai nagyhatalom, de nevelőegyesületeink kiváló munkáját tükrözi, hogy folyamatosan tűnnek fel olyan magyar versenyzők, akik az amatőr Muaythai élvonalába tartoznak. Hét fiatal, sikerre éhes sportolóval utaztunk ki, és úgy éreztük, reális esélyünk van akár két-három érem megszerzésére is – ami ezen a szinten óriási teljesítmény lenne. Végül három éremmel zártunk, és ez nemcsak statisztika: minden egyes dobogós hely mögött emberfeletti munka, küzdelem és elhivatottság áll.”

A Muyathai-vb három magyar érmes (b-j.): Tóth Dzsesszika, Nyíri László, Hornyik Mira

Fotó: Facebook.com/magyarmuaythaiszakszovetseg

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Tóth Dzsesszika volt, aki az U23 -67 kg-os kategóriában világbajnoki címet szerzett.

A Muaythai világbajnok éhes maradt a sikerre

„Minden megmérettetésre azzal az elvárással indulok el, hogy kihozzam magamból a 110%-ot” – mondta a friss világbajnok. „Ha ez azt jelenti, hogy a szorítóban kell meghalnom, akkor örömmel megteszem. Ez most különösen nehéz felkészülés volt, több tényező is megnehezítette a munkát, de edzőm segítségével néhány nap alatt fejben is összeszedtem magam.

Az ellenfelek erősek voltak, de minden menetet sikerült elhoznom – még az oroszok kétszeres világbajnoka ellen is. Hálás vagyok, hogy hazámat képviselhetem. Ez csak egy állomás volt, menetelünk tovább.

A magyar küldöttség második érmét Nyári László szerezte, aki mindössze 17 évesen az idősebbek, az U23-as korosztály -81 kg-os kategóriájában egészen az ezüstéremig jutott. Klubja, a Bányász Gym így két történelmi eredménynek is örülhetett: Dzsesszika lett az első női U23-as világbajnokuk, Nyári pedig kiemelkedő korosztályváltóként állhatott dobogóra.

A harmadik magyar érem Hornyik Mira nevéhez fűződik: a DVTK 19 éves sportolója az Elit -67 kg kategóriában bronzérmet szerzett, amellyel a szakosztályának történetében, saját nevelésű sportolóként a legjobb eredményt érte el.

Érmek mellett értékes helyezések is születtek

A csapat többi tagja is bizonyított: Ajtai Benjámin három mérkőzésen keresztül küzdötte fel magát az 5. helyre, Melis Bálint, Székely Anna és Kurdy István is a legjobb 16 közé jutott, értékes nemzetközi tapasztalatokat szerezve Törökországban.