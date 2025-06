Kint hamar talált magának barátokat?

Persze, rögtön, és ezekkel az emberekkel a mai napig barátok vagyunk. Még ha nem is minden nap beszélünk egymással, de mindig szakítunk időt egymásra. Az egyik legjobb haverom az ugyanaz, aki a suliban is a barátom volt, meg az a baráti kör, akik így a suliban voltak, azokkal a mai napig szoros a kapcsolatom.

Miután nagyjából beilleszkedtek, akkor keresett magának klubot az edzésekhez?

Igazából édesanyám nem annyira látta ebben a karrierlehetőséget, szóval ő nem is mondta, hogy MMA-zak, hanem azt, hogy inkább kifizetek neked egy helyi edzőtermet, járj le oda, de mondtam neki, hogy az nem ugyanaz, nekem MMA-zom kell. Szóval miután minden elrendeződött az iskolám kapcsán, mikor, hova kell járjak, akkor elkezdtem körbejárni itt a közeli termeket, aztán eljutottam kicsit messzebb is, a London Shootfightershez, ami két órányira volt tőlünk, összesen három különböző busszal utaztam el oda.

Amikor beléptem hozzájuk, rögtön éreztem, ez valami más, egyrészt rendkívül profi, másrészt ami megfogott, az a vad atmoszféra volt a teremben a többi, korábban látogatott helyhez képest. Nekem ez nagyon tetszett, meg ezen kívül tudtam, hogy több harcosuk a UFC-ben és a Bellatorban szerepel, ami szintén fontos volt számomra.

Rendkívül céltudatos választás 14 évesen. A bunyó az életében az édesapja miatt kapott ennyire kitüntetett szerepet vagy más volt az oka?

Ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám, az édesapám volt, miután kinyitotta az edzőtermét és lementem hozzá egy tréningre. Persze nálunk apu mindig is próbált betenni különböző küzdősportokba, de én ezek mellett kipróbáltam minden mást is. Nagyon szerettem kosárlabdázni, focizni is akartam, táncoltam, golfoztam, szóval tényleg mindent kipróbáltam.

De amikor kinyitotta az edzőtermét, akkor nem is emlékszem, hogy, de valahogy nagyon megtetszett az egész. Nem tudom, hogy mi volt a kiváltó ok, de lementem egy edzésre, és akkor az egész rendkívül megtetszett, és elkezdtem járni rendszeresen, és beleszerettem ebbe a sportba 10-11 évesen.

A bunyón kívül még egy fontos dolgot érintsünk az életében. A zene szeretete, a zongorázás miképp jött képbe?

Állítólag az édesanyám ötlete volt, hogy írassanak be engem zeneiskolába. Minden hangszer persze szép, de valamiért a zongora nekem a legszebb. Kicsit tudok gitározni is. Van otthon három zongorám, két gitárom, szóval van mindenem, de mondjuk most egy jó ideje a zongorát sem gyakoroltam, hogy őszinte legyek egészen pontosan a meccsem óta. Nincs most időm, mert az elsődleges fókuszom most máshol van.