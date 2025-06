A Roland Garros döntőjében maratoni küzdelemben vereséget szenvedő Jannik Sinnernél per pillanat aligha van népszerűbb sportoló Olaszországban. A világranglista vezetője ugyan óriási sztár, de korántsem az első teniszcsillag, akiért megbolondul az Appennini-félsziget népe. Az 1970-80-as évek csillaga, Adriano Panatta még Sinnernél is nagyobb sztár volt. Playboy, aki után bomlottak a nők és a férfiak, aki bulizott, piált, szexelt és még tornákat is nyert. A már 74 éves Panatta egyszerre volt Alain Delon és George Best, szexszimbólum és az élet királya.

Minden idők egyik legszenzációsabb Roland Garros-, de talán nem túlzás, hogy Grand Slam-döntőjét játszotta Párizsban az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz. Az öt szettes, öt és félórás drámát Alcaraz nyerte végül, de ez mit sem kisebbíti Sinner érdemeit, pláne a népszerűségét hazájában. A dél-tiroli teniszezőnél körül rajongottabb sportoló ugyanis aligha van most Olaszországban, még azzal együtt is, hogy kissé zárkózott természete sokakból vált ki ellenszenvet. Ott, ahol focistákat és motorsportversenyzőket szokás szinte már vallásos áhítattal imádni, akár meglepő is lehetne Sinner, egy teniszező népszerűsége. Pedig nem ő az első, sőt! Az 1970-80-as évek sztárjátékosa, Adriano Panatta akkor sztár volt a maga korában, hogy még a focistákra is köröket vert. Adriano Panatta az 1977-es Roland Garros teniszversenyen

Fotó: - / AFP Az első olasz teniszcsillag Az ember, aki a maga korában egyszerre volt Alain Delon és George Best, aki egyik szupermodellt cserélte a másikra és szabadidejében, ha éppen nem egy csillogó partyn volt, akkor világhírű színészekkel teniszezgetett. Ha másként éltem volna, az nem én lettem volna. Újra ugyanezt az utat választanám – mondta Panatta az idei Garros-döntő előtt a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban. Mielőtt rátérnénk valóban megfilmesítés után kiáltó hétköznapjaira, szögezzük le, hogy minden playboysága ellenére, Panatta korának topjátékosai közé tartozott. Ő volt az első olasz, aki beverekedte magát a világranglistán a top 10-be, karrierje csúcsán, a megismételhetetlen 1976-os évben a negyedik helyen is állt. Az egyetlen ember volt, aki a Roland Garroson le tudta győzni a hatszoros bajnok Björn Borgot. Kétszer! Nyert Grand Slam-et Párizsban, nyert Davis-kupát, összesen 10 ATP-tornát, és az 1970-es években összeütögetett közel 1 millió dollárnyi pénzdíjat. És nem mellékesen Róma csóró végéből, a város északi szélén lévő Parioli negyedből indulva megmutatta, hogy nem kell a fővárosi elitbe születni ahhoz, hogy valakiből sikeres teniszező legyen. Parioliban is volt ugyanis egy klub, amit nem akárki, a kétszeres Garros-győztes (1959, 1960) Nicola Pietrangeli irányított. A klub mindenese, karbantartója pedig Adriano apja, Asenzio Panatta volt. Pietrangeli nem fáradt a karbantartó vezetéknevének megjegyzésével, így az ügyes kisfiút, aki lejárt a klubba, apja után csak Asenziettónak hívta.

Aztán, amikor az 1970-es olasz bajnokság bolognai döntőjében Asenzietto legyőzte és a visszavonulás útjára állította Pietrangelit, ő és egy egész ország megtanulta a szemtelen 20 éves kölyök nevét. Aki későbbi elmondása szerint egyetlen vesztes meccset bánt meg egész életében, mégpedig az 1979-es wimbledoni negyeddöntőt, ahol képtelen volt uralkodni magán, többször is elvesztette a fejét és végül 2-1-es vezetésről öt játszmában kikapott az amerikai Pat DuPrétől. „Soha nem álmodtam arról, hogy győzök Wimbledonban, mindig azt mondogattam, hogy füvön teniszezni egy vicc, de itt azért megvolt az esélyem” – emlékezett vissza később. Félelmet nem ismerő játéka, magasról megütött végzetes fonákjai, gyilkos hálójátéka, és az a mód, ahogy a legrizikósabb szituációkba is gondolkodás nélkül ment bele, egészen új volt az addig komótos, kifinomult játékhoz szokott közönségnek. Hirtelen gyerekek ezrei akartak teniszezők lenni, pont olyanok, mint Panatta. A bajnokok magánya „A pályán elért sikerek meg sem közelítik az élet igazi örömeit. Egy villanásnyi ideig hatalmas az öröm és huss, már el is múlt. Mint, amikor szex után rágyújtasz egy cigire és vége is van az érzésnek” – mondta egy alkalommal, pályafutása legnagyobb sikerét hozva fel példaként. Amikor Párizsban megnyerte a Garrost, a barátai vacsorát rendeztek a számára egy puccos étteremben. A legdrágább fogások az asztalon és a legdrágább pezsgők a poharakban. Mindenki örült, csak a friss bajnok volt szokatlanul lehangolt. „Mi bajod van?” – kérdezték tőle. Tényleg ennyi lenne az egész? Rövidgatyában futkározok egy labda után és közben egy fadarabbal a kezemben hadonászok. Nem a penicillint találtam fel – mondta akkor kiüresedve a hirtelen jött óriási siker után.

Adriano Panatta: playboy, szexszimbólum Na, de az életben! Ott ritkán volt ilyen letört. Tudta magáról, hogy szemtelenül jóképű, olyan, aki bárkit megkaphat, és, akit mindenki meg akart kapni. Nem véletlen, hogy kora legszebb és leghíresebb nőivel volt viszonya. Szabadidejében filmsztárokkal, mint Vittorio Gassman és Hugo Tognazzi – előbbit a világ legrosszabb vesztesének nevezte, míg utóbbi saját maga által művészetnek tartott, de borzalmasan rossz ételekkel traktálta – teniszezett. A kedvence az olasz vígjátékok Szent Gráljának, a Fantozzinak a címszereplője volt, Paolo Villaggióra, mint a világ legkedvesebb, legviccesebb és legműveltebb emberére emlékszik vissza. De simán elvitte fagyizni Rómában Al Pacinót és Francis Ford Coppolát is. Tudom, hogy jól néztem ki. Nem csak én mondtam magamról, mások szerint is jóképű voltam. A kalandjaim 90 százalékát nem én kerestem, egyszerűen csak megtörténtek – vallja szerényen. Mint Alain Delon teniszütővel a kezében. Vagy, mint George Best focilabda helyett teniszlabdákkal. Ha római otthonából kilépett az utcára, pontosan tudta, hol keresse a lesben álló paparazzókat. Egész Olaszországot lázban tartotta, amikor a korszak egyik leghíresebb énekesével, a tragikusan fiatalon elhunyt Mia Martini húgával, Loredana Bertével alkotott egy párt. Metà anni '70: Loredana Bertè e Adriano Panatta pic.twitter.com/nwY5VYJjMv — pier luigi pinna (@pierpi13) January 19, 2022 „Mindenhova követtek. El lehet képzelni, mi volt, amikor Loredanával és a marslakónak öltözött Renato Zeróval felvonultunk...” – emlékezett vissza a '70-es évekre. Amikor akkora sztár volt, hogy 1976-os római győzelme után a Playboy magazin olasz kiadása duplaoldalas hirdetésben kért tőle bocsánatot, amiért korábban „egyszerű és ostoba fickó”-nak (giuggiolone) nevezték. Valahogy mindig sikerült szép nőkkel összejönnie: Loredana után első felesége, Rosaria Luconi, majd a második, nála jóval fiatalabb neje, Anna Bonamigo is feltűnően csinos volt, ahogy azok az olasz hírességek is, akikkel a bulvársajtó – okkal vagy ok nélkül – összeboronálta, például Paola Ferrari vagy a szintén teniszező, már a '60-as években a veszélyesen rövid szoknyáiról híres Lea Pericoli.

Rali és motorcsónak Panatta a visszavonulása után is maradt a sportnál, de akkor már inkább a motorsportok érdekelték. Kimondottan jól szerepelt a motorcsónaksport Powerboat kategóriájában, ahol 1990-ben csak a címvédő Stefano Casiraghi halála miatt félbeszakított idény miatt nem ért fel a csúcsra. 1992 és 2002 között a raliversenyek mezőnyében találkozhattunk a nevével, még a WTC sorozatban is rajthoz állt, például a San Remo Ralin. A sportágtól egy baleset után vonult vissza. A 74 éves Don Juan a mai napig nagyon népszerű, a Római ATP-versenyen állandó sztárvendég.

