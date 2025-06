Már egy órával a kezdés előtt pezsgett a Kiss Szilárd Sportcsarnok környéke, parkolni szinte már csak az út szélén vagy a környező kis utcákban lehetett. Az arénába érkező tömeg mellett már látni lehetett kint melegítő pusztakezes bokszolókat is, és befutott az első gálán remekül bunyózó Hámori Ádám is, aki, mint kiderült, elsősorban a fő összecsapást vívó Veres Tibornak szurkolt. Hámorit még a kezdés előtt sikerült néhány szóra megállítani, a korábbi egyetemi világbajnok bokszoló elmondta az első gála kapcsán, amelyen nyert: "Azt hiszem a sportkarrierem egyik legjobb élményét éltem át." Mellette beszállt egy kis tippversenybe is, megkérdeztem, szerinte mennyi mérkőzés megy szombaton este végig a nyolcból, az a válasz érkezett, hogy "egyetlen egy".

A pusztakezes bokszolók remek hangulatú csarnokban léptek be a szorítóba

Fotó: Hargitai Ádám

A pontosság nagy erény, és akárcsak az első rendezvényen, most is órát lehetett volna igazítani a szervezőkhöz, mert 19.30-kor a korábbi kiváló ökölvívó, Harcsa Norbert már köszöntötte a publikumot. A rövid felvezető után pedig az első páros lépett be az Európában egyedülálló, kör alakú ringbe, név szerint a Budapesten is verekedő Udovecz Miklós, ellenfele pedig Baranyai József volt.

Rendesen belekezdtek a felek, még egy perc sem telt el a 3x2 percre kiírt csatából, Udoveczet máris meg kellett néznie az orvosnak, mivel vérzett a feje egy tetszetős kombinációt követően. Rövid vizsgálat után végül az a döntés született, hogy a mérkőzés nem mehet tovább, így Baranyai József kezét emelték a magasba.

A közönségnek nem volt sok ideje emészteni a történteket, márt már jöttek is a cirkálósúlyú versenyzők, Tóth Béla és Rostás Márk. A párosítás egyik érdekessége az volt, hogy Rostás mintegy 18 évvel fiatalabb volt riválisánál és fél fejjel magasabb. Egy perc kellett, hogy ezt a két előnyét behozhatatlan előnyre váltsa Rostás, miután másodszor is padlóra küldte 42 éves ellenfelét, Tóth stábja bedobta a törölközőt, így véget ért ez a meccs is már az első menetben.

Az egyedülálló, kör alakú ring

Fotó: Fotó: Godó Sándor

A harmadik etapban a harmatsúlyúaké volt a főszerep, a thai-bokszoló Kanyó Dáviddal és az egykori válogatott ökölvívóval, Bernáth Lászlóval. Igazi csemegét láthatott a nagyérdemű, Kanyó állta a sarat, de Bernáth megvillantotta elképesztő technikai tudását, gyorsan és pontosan dolgozott, és rengeteg ütést helyezett el ellenfelén, akire a második menetben összesen háromszor is számolni kellett, ez pedig a találkozó végét jelentette.

Kanyó még folytatta volna tovább is, oroszlánszívvel küzdött, lehet ez zavarta meg az egyik ringlányt, aki kis híján már az eredményhirdetés közepén sétált be a 3-as táblájával.

A negyedik párosítás elhozta a nehézfiúkat a ringbe, a 41 éves, korábbi utcai harcos Dankó Gábor nézett farkasszemet a 29 éves nemzetközi K-1-bajnok Varga Tiborral. Gyakorlatilag másodpercek alatt szemmel is jól láthatóan szétverte Dankó orrát Varga, aki nem is tudta folytatni a küzdelmet, így itt is hamar győztes lehetett hirdetni. Félidőben a korrektség kedvéért el kell, mondjam, ami jó eséllyel csak engem érdekel, hogy ezúttal Rácz Félixnek köszönhetően a sajtó remek helyről követhette nyomon az eseményeket.