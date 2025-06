Akárcsak szombaton a nőknél, a férfiaknál is az első és a második kiemelt vívta a finálét a zsúfolásig telt Philippe Chatrier Stadionban, a murciai játékos négy, a vörös hajú déltiroli pedig három Grand Slam-trófeát gyűjtött eddig, utóbbi először jutott el a tenisz salakszezon csúcseseményéig, és közben egyetlen szettet sem vesztett - még a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovic sem tudta megszorítani őt az elődöntőben. Alcaraz viszont négy játszmát is elvesztett a döntőbe vezető úton.

Alcaraz megvédte címét, a tenisz új egyeduralkodója lehet

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A tenisz új sztárjai alig bírtak egymással

A 23 éves Sinner húsz mérkőzés óta veretlen volt GS-eken, mivel a szeptemberi US Openen és a januári Australian Openen is diadalmaskodott, míg egy esztendővel fiatalabb riválisa mezőnycsúcsot jelentő 21/1-es győzelmi mérlegnél tartott a vörös borításon. Ami az egymás elleni mutatójukat illeti, Alcaraz - egy alicantei challengert is beleszámítva - 8-4-re vezetett a lassan klasszikussá nemesedő különpárharcukban, és a legutóbbi négy találkozójukon rendre ő bizonyult jobbnak. Grand Slam-fináléban ez volt az első összecsapásuk, és előzőleg egyikük sem veszített GS-döntőt.

A csata kiegyenlítettsége már a 12 (!) perces első gémben megmutatkozott, mindkét oldalon sorjáztak a bréklabdák, és fél óra elteltével még csak 2:2 állt az eredményjelzőn. Az első ATP-főtáblás mérkőzését 2019-ben Budapesten vívó olasz ekkor elbukta az adogatását, de rögtön visszabrékelt, majd a spanyolnak belefújta a salakot a szél a szemébe, ezért szemcseppeket kapott a fizióstól. Nem tudni, hogy ez mennyire zavarta, de 4:5-nél több alapütést is elrontott, és egy óra elteltével Sinner került szettelőnybe.

Emlékezetes döntőt vívtak

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A folytatásban a világelső - aki májusban töltötte le három hónapos doppingeltiltását - tartotta saját szintjét, a második fordulóban Marozsán Fábiánt búcsúztató Alcaraz viszont alig ütött be első szervát, továbbra is sokat rontott, és ismét elvesztette az adogatását. Ekkor újabb fordulatként Sinner 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet, a címvédő 2:5-ről utolérte őt, de a rövidítésben ismét sokat rontott, és 2 óra 11 perc után már kétjátszmás hátrányban volt - ahonnan még sosem fordított.