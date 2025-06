A világranglistán hetedik helyen álló olasz teniszsztár csak a második szettet veszítette el amerikai riválisával szemben, a másik három felvonásban végig koncentráltan és pontosan teniszezett, így 2 óra 50 perces sikeréhez nem fért kétség.

Az olasz teniszsztár először jutott elődöntőbe a Roland Garroson

Akár ki is zárhatták volna a teniszsztárt a vonalbíró mellbe rúgása miatt

A 23 éves játékosnak azonban nagy szerencséje volt, hogy nem zárták ki, ugyanis miután a második szettben adogatást vesztett, frusztráltan belerúgott az egyik ​labdába, ami egyenesen a női vonalbíró mellkasát találta el. Hasonló ok miatt Novak Djokovicsot is kizárták a 2020-as US Openről, de emlékezetes Tim Henman esete is, amikor 1995-ös Wimbledoni viadalon eltalált egy vonalbírót, s emiatt automatikusan kizárták. Tiafoe egyébként jelezte az esetet a bírónak, miközben elment ütőt cserélni, ám végül a nyolcadik helyen kiemelt Musetti megúszta egy figyelmeztetéssel.

„Őszintén szólva ez egy szerencsétlen véletlen volt. Kicsit megijedtem, mert termesztésen senkinek sem akartam ártani. Szóval azonnal a vonalbíróhoz siettem és elnézést kértem. Mindenkitől elnézést kérek. Jogos volt a figyelmeztetés, de szerintem a bíró látta, hogy nem volt szándékos, és ezért valószínűleg hagyta, hogy folytassam a játékomat” – mondta az eset után Musetti.

A 15. helyen kiemelt Tiafoe ragaszkodott hozzá, hogy az olasz riválisát ki kellett volna zárni sportszerűtlen cselekedet miatt. „Nyilvánvaló, hogy eltalálta, de semmi sem történt. Szerintem ez komikus, de ez van. Semmi következménye nm lett, szóval igazából nincs miről beszélni” – mondta csalódottan az amerikai teniszező.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

A mérkőzés után a szurkolók a közösségi médiában adtak hangot a nemtetszésüknek, volt aki egyenesen szégyenletesnek nevezte a döntést, míg más úgy fogalmazott, az ehhez hasonló kettős mérce miatt hidegült el a tenisztől.

Tim Henman, a TNT Sports elemzőjeként azt mondta az esetről: „A szabály azt mondja, ha frusztrációból elütsz vagy rúgsz egy labdát, és az eltalál egy játékvezetőt, vagy egy vonalbírót, akkor az kizárást vonhat maga után. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a játékvezető máshogyan is értelmezhette volna a szituációt. Ha Musettit emiatt kizárták volna, nagyon szerencsétlennek érezhette volna magát” – vélekedett a korábbi brit világelső.