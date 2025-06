Erin Blanchfield és Maycee Barber egy ötmenetes főmeccsen csaptak volna össze a UFC hétvégi gáláján, de a meccset le kellett mondani az utolsó pillanatban, mivel utóbbi egészségügyi problémákra hivatkozott.

Maycee Barber visszalépett a UFC 107-es gálájának főmeccse előtt

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Káoszba fulladt a UFC vegasi címmérkőzése

Barber egy 14 hónapos kihagyás után tért volna vissza, noha már az előző napi mérlegelést is elrontotta, ugyanis fél kilogrammal elmaradt a súlycsoportjától. A váratlan bejelentés élő adásban történt, ami jókora káoszt okozott és érthetően mindenkit meglepett, mivel csupán néhány perccel a meccs kezdése előtt derült ki, hogy lefújják az összecsapást. Eddig kevés részlet derült ki a szóban forgó egészségügyi probléma pontos okáról, de Blanchfield azt állította, hogy Barber rohamot kapott a meccs előtt, ami után azonnal kórházba szállították kivizsgálásra.

Blanchfield az MMA Fightingnak és az ESPN-nek nyilatkozva csalódottságának adott hangot, amiért elmaradt a mérkőzés.

„Hónapokig edzel, mentálisan felkészülsz, és akkor ez történik. Nemcsak nekem, hanem Maycee-nek is nehéz. Már bemelegítettünk, készen álltam a meccsre. Már szinte éreztem a ketrec illatát, és akkor jön ez a lesújtó hír” – kezdte Blanchfield az elmaradt meccsel kapcsolatban .

A 26 éves harcos ezt követően kijelentette, hogy nem áll ki többet Barber ellen.

„Másik súlycsoportot kellene keresnie. Tegye először rendbe az életét. Tegye rendbe önmagát. Szerintem teljes káosz az élete minden területen. Még soha nem tapasztaltam olyat, hogy bármelyik ellenfelem is súlyt vesztett volna, vagy úgy viselkedett volna, mint ő. Ez teljesen amatőr, főleg ezen a szinten. Az ember elvárná, hogy minden sportoló profi legyen, szóval nagyon dühös vagyok most. Nem szeretnék még egy meccset ellene vállalni. Szeretném újraértékelni a helyzetet, és újra harcolni. Továbbra is a legjobb öt között akarok lenni és összehozni a címvédő meccsemet” – fogalmazott Blanchfield.

A mérkőzés a női pehelysúly döntő összecsapásaként lett beharangozva, ám a lemondással mindkét harcos helyzete bizonytalanná vált, egyrészt a rangsorolásuk, másfelől a jövőbeli mérkőzéseik miatt.