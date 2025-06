A UFC könnyűsúlyú világbajnoka, Islam Makhachev a magyar fővárosba látogatott pár napra, hogy személyesen is tiszteletét tegye a judo világbajnokságon. A sziklakemény orosz harcos még 2022-ben szerezte meg a UFC világbajnoki övét, amelyet azóta már négyszer sikeresen is megvédett. Nem mellesleg mindössze egyetlen egy veresége van a profi MMA-sok között, azt is még 2015-ben szenvedte el. Makhachev három-három alkalommal is elnyerte az amerikai promócióban Az este legjobb harca és Az este legjobb teljesítménye díjait, tette mindezt olyan nagyságok ellen, mint Alexander Volkanovski, Dustin Poirier és Charles Oliveira.

Az UFC kiváló harcosa, Islam Makhachev (bal oldalon)

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC bajnoka körbenézett a városban

A lenti fotómontázs alapján elmondható, hogy a 33 éves sportoló nem sajnálta az időt és tett egy kört Budapesten, hogy lásson is valamit Magyarország fővárosából is a versenynek helyt adó Papp László Sportaréna mellett.