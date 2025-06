Az UFC veteránjának a 2015-ös, Ruan Potts elleni mérkőzése nem tartozik ugyan a legemlékezetesebb pillanatai közé, de Lewis most újra elővette ezt a meccset. Ráadásul jó okkal tette, mert most bevallotta, hogy szándékosan térdelte Pottsot ágyékon mindjárt az első öt percben. „Csaltam már meccseken, basszus. Pottsot rögtön az elején tökön térdeltem, szándékosan. Csak azért, hogy lenyugodjak” – számolt be a történtekről be az MMA Junkie-nak adott interjújában. „Igen, csalok, ha kell. Ha szemet kell szúrni, akkor szemen szúrok. A győzelemért bármit” – mondta még nevetve a sportoló.

Az UFC-ben néha tényleg mindent bevetnek a bunyósok.

Fotó: MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS

Az UFC-nek jobban kellene szankcionálni

Arra kérdésre, hogy miért csinálja, azt felelte, hogy a bírók nem szankcionálják ezeket eléggé, hiszen általában elég csak annyit mondani, hogy mindez véletlen volt, egy tökön térdelés vagy egy szembe nyúlás és elnézést kell érte kérni. Lewis egyébként legközelebb július közepén lép be az oktagonba, ahol az ellenfele majd Tallison Teixeira lesz.