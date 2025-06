"Én ma nyerni jöttem, ez sajnos nem jött össze" - fogalmazott az MTI-nek Filutás. "Benne lett volna egy győzelem, de Dina Márton és Takács Zsombor élesebb volt, tudták, hogy mikor kell menni."

Felidézte, a kettős megindulásakor a szökevénycsoportban "hátul nagyon ment a nézelődés", és ő egyedül volt a csapatából, ugyanakkor rámutatott, hogy ez Dinára is igaz volt. "Sajnos nem hittem abban, hogy ha beleteszem a kereket, akkor hazaérünk" - ismerte be. "Rossz döntést hoztam."

Arra a kérdésre, hogy ez a bronzérem tud-e fényes lenni, Filutás azt felelte: "Nem. Semmiképpen. Nem örülök neki. Nyerni jöttem."

"A csapatoknak nem volt kedvük túlzottan versenyezni"

Valter Attila végül a 13. helyen ért be a célba. „Meleg volt, keményen alakult a futam, az elején elment Fetter Erik, majd senki sem szerette volna üldözni. A csapatoknak nem volt kedvük túlzottan versenyezni, mentem elöl elég sokat, majd egy rossz pillanatban ellépett tizenöt fő. Üldöztem őket és már nem értem utol őket. De ezt igazából már akkor éreztem, amikor reggel a TUS busza befordult a parkolóba. Jó verseny volt , és tulajdonképpen jó három évet töltöttem ebben a bajnoki mezben és biztos vagyok benne, hogy most jó helyre került. A legjobb nyert, nagyon örülök Dina Mártonnak, végig aktívan dolgozott, ő az egyetlen, aki nem kezd el léhűtősködni a mezőnyben. Kezdhetem megszokni, milyen sárga-feketében tekerni” – idézte az nso.hu a Visma kerékpárosá, aki végül 5:17 perces lemaradással ért be.

Eredmények:

férfiak (170 km), magyar bajnok:

1. Dina Márton (Euskaltel–Euskadi) 3:51:21 óra

2. Takács Zsombor (MBH Bank Colpack Ballan CSB) 2:33 perc hátrány

3. Filutás Viktor (Karcag Cycling ÉPKAR) 2:51 p h.

női mezőnyverseny (91,2 km):

1. Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) 2:37:47 óra

2. Zsankó Petra (Ceratizit-WNT) 8 másodperc hátrány

3. Greman Szonja (Keukens Redant) 21 mp h.