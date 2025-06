Az ausztrál bokszolónő leginkább arról vált híressé, hogy 2023-ban a szintén ausztrál Ebanie Bridges ellen lépett volna ringbe az IBF harmatsúlyú bajnoki övért, a címmérkőzést pedig utóbbi "A mellek csatája" néven illette. A visszavonult Mathie azonban sérülés miatt visszalépett a küzdelemtől, tavaly pedig azzal sokkolta több száz ezres rajongótáborát, hogy 18 év után eltávolította az implantátumait a melleiből.

Bejelentette visszavonulását Avril Mathie

Fotó: ERIC ESPADA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Visszavonul a dögös ausztrál bokszolónő

Mathie az Instagram-oldalán tett közzé egy szívszorító üzenetet, amelyben tudatta, hogy visszavonul. Elmondása szerint nagyon nehéz volt búcsút intenie az ökölvívásnak, amit „élete szerelmének” nevezett.

„Sajnos 13 év után búcsút kell vennem életem szerelmétől. Megszakadt a szívem, amikor eltávolodtam tőled, de még mindig úgy szeretlek, amit sokan függőségnek tartanak. Annyi álmom volt a jövőnkkel kapcsolatban, de a testem már nem bírja el a bántalmazásokat. Felemeltél a magasba, együtt beutaztuk a világot, és olyan dolgokat értünk el, amikről a legtöbben csak álmodoznak, azonban másfél évvel ezelőtt annyira megbántottál. És bár hiányoztál, a felépülésem alatt életem legszebb évét éltem át” – írta a közösségi oldalán.

Mathie elismerte, hogy az elmúlt évben rájött, olyan dolgokra vágyik, amiket bokszolóként nem érhet el.

„Sokat beszélgettem a barátaimmal és megértettem, hogy már nem tudod kielégíteni a vágyaimat. Rájöttem, hogy a kapcsolatunkban én voltam az inspiráló, a történet nem rólad szólt. Tudom, hogy hiányozni fogsz, de ne aggódj, találok módot arra, hogy kapcsolatban maradjunk. Köszönök mindent, boksz, örökké hálás leszek neked” – búcsúzott szeretett sportágától a bokszolónő.

Az OnlyFans-modellként és fürdőruhamodellként is tevékenykedő sportolónő elárulta azt is, hogy a visszavonulásának legfőbb oka nem a boksz általi sérülései voltak, hanem egy 2023-as motorbaleset, ami után olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy több csontja is eltörött.

Mathie karrierje nem volt túl hosszú, de így is lenyűgöző mérleggel büszkélkedhet, ugyanis nyolc győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel fejezte be profi karrierjét.

